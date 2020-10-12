В Україні хочуть спростити ведення крафтового алкоголю
Документ вже опубліковано для громадського обговорення
В уряді України підготували законопроект, який спрощує процедури отримання дозвільних документів для виробників крафтових спиртних напоїв. Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.
Повідомляється, що законопроект покликаний створити умови для розвитку ринку спиртних напоїв і дистилятів сільськогосподарського походження, а також для стимулювання розвитку малого підприємництва в цій сфері.
- віднести до малих виробників тих, хто виробляє дистиляти зі своєї сировини, і обсяг реалізації готових напоїв яких не перевищує 10 тисяч декалітрів на рік;
- встановити вимоги до матеріально-технічної бази малих виробників дистилятів та контролю за їх дотриманням;
- надати право суб'єктам з ліцензіями на виробництво дистилятів на оптову торгівлю без окремої ліцензії;
- передбачити відповідальність за перевищення граничного обсягу реалізації спиртних напоїв.
Зазначимо, на сьогодні умови і вартість одержання ліцензій однакові як для великих компаній, так і для невеликих виробників, що стримує розвиток малого та середнього бізнесу.
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