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    В Україні хочуть спростити ведення крафтового алкоголю

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    <span>Ліцензії на&nbsp;</span><span class="hiddenSuggestion">крафтовий</span><span>&nbsp;алкоголь буде простіше отримати</span> - В Україні хочуть спростити ведення крафтового алкоголю
    Ліцензії на крафтовий алкоголь буде простіше отримати

    Документ вже опубліковано для громадського обговорення

    В уряді України підготували законопроект, який спрощує процедури отримання дозвільних документів для виробників крафтових спиртних напоїв. Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

    Повідомляється, що законопроект покликаний створити умови для розвитку ринку спиртних напоїв і дистилятів сільськогосподарського походження, а також для стимулювання розвитку малого підприємництва в цій сфері.

    • віднести до малих виробників тих, хто виробляє дистиляти зі своєї сировини, і обсяг реалізації готових напоїв яких не перевищує 10 тисяч декалітрів на рік;
    • встановити вимоги до матеріально-технічної бази малих виробників дистилятів та контролю за їх дотриманням;
    • надати право суб'єктам з ліцензіями на виробництво дистилятів на оптову торгівлю без окремої ліцензії;
    • передбачити відповідальність за перевищення граничного обсягу реалізації спиртних напоїв.

    Зазначимо, на сьогодні умови і вартість одержання ліцензій однакові як для великих компаній, так і для невеликих виробників, що стримує розвиток малого та середнього бізнесу.

    Нагадаємо, що пиво з Черкащини повертається на американський ринок.

    Мінекономіки алкоголь Україна пиво
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