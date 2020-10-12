В Україні хочуть спростити ведення крафтового алкоголю



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Ліцензії на крафтовий алкоголь буде простіше отримати

Документ вже опубліковано для громадського обговорення

В уряді України підготували законопроект, який спрощує процедури отримання дозвільних документів для виробників крафтових спиртних напоїв. Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Повідомляється, що законопроект покликаний створити умови для розвитку ринку спиртних напоїв і дистилятів сільськогосподарського походження, а також для стимулювання розвитку малого підприємництва в цій сфері.

Пропонується:

віднести до малих виробників тих, хто виробляє дистиляти зі своєї сировини, і обсяг реалізації готових напоїв яких не перевищує 10 тисяч декалітрів на рік;

встановити вимоги до матеріально-технічної бази малих виробників дистилятів та контролю за їх дотриманням;

надати право суб'єктам з ліцензіями на виробництво дистилятів на оптову торгівлю без окремої ліцензії;

передбачити відповідальність за перевищення граничного обсягу реалізації спиртних напоїв.

Зазначимо, на сьогодні умови і вартість одержання ліцензій однакові як для великих компаній, так і для невеликих виробників, що стримує розвиток малого та середнього бізнесу.

Нагадаємо, що пиво з Черкащини повертається на американський ринок.