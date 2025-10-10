Головна Новини
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
У Києві хмарно
фото: glavcom.ua

У більшості північних областей України місцями оічкуються значні дощі

Сьогодні, 10 жовтня, в Україні очікуються помірні та значні дощі, хмарність. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

На території України очікуються помірні, у більшості північних областей місцями значні дощі. Вітер переважно північно-західний, у південно-східній частині південно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с, вдень на Правобережжі та в Криму місцями пориви вітру 15-20 м/с. Вночі 7-12°, в денні години 10-15°, на Закарпатті, півдні та сході країни до 18°, в Карпатах вночі 0-5° тепла, вдень фіксуватимуть 4-9°.

Укргідрометцентр

У п'ятницю, 10 жовтня, у Києві хмарно, помірний дощ, по Київській області вночі місцями значний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, по Київщині вдень подекуди пориви 15-18 м/с. Температура по області вночі 7-12°, вдень 10-13°, у столиці вночі близько 10°, вдень 11-13°.

Нагадаємо, аналітики MkWeather прогнозують, що зима 2025-2026 років може стати однією з найхолодніших за останні десятиліття, і саме Україна опиниться в епіцентрі потенційного арктичного холоду. Згідно з прогнозом, зима матиме двофазну структуру: грудень буде переважно вологим і відносно м’яким, тоді як січень принесе поступове зниження температур, а лютий – справжню хвилю арктичного холоду з сильними морозами та снігопадами. 

