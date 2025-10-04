Карпати вкрило снігом. У горах Буковини – справжня зима

У селі Верхній Яловець Селятинської громади сніг щедро встелив землю

У горах Буковини – справжня зима. Там 4 жовтня випав сніг, який щедро встелив землю. Як інформує «Главком», світлини засніжених гір опублікував голова Селянтинської громади Чернівецької області Валерій Полянчук. Він, зокрема, показав своє засніжене подвір’я у селі Верхній Яловець, що на висоті 980 метрів над рівнем моря.

«Добрий ранок! А в нас зима», – підписав фото Валерій Полянчук.

Тим часом, на горі Піп Іван Чорногірський, що в Івано-Франківській області, також лежить сніг. Уранці тут було хмарно, вітер східний 13 м/с, температура повітря -3°С Про це інформують Гірські рятувальники Прикарпаття.

Рятувальники закликають туристів утриматися від виходів у високогір'я через складні умови та небезпеку, пов'язану з сильним вітром та обмеженою видимістю.

Нагадаємо, із 29 вересня 2025 року, на високогір’ї українських Карпат панує зимова погода.