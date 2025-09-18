Головна Країна Суспільство
В Україні очікуються дощі та сильні пориви вітру: погода на 18 вересня 2025

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
В Україні очікуються дощі та сильні пориви вітру: погода на 18 вересня 2025
Прогноз погоди на 18 вересня
фото: glavcom.ua

Особливістю цього дня буде сильний, поривчастий вітер північного напрямку.

У четвер, 18 вересня, в Україні прогнозується мінлива хмарність, дощі та пориви вітру. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, вдень в Херсонській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях значні дощі, подекуди грози; в західних, вдень і в Житомирській, Київській та Вінницькій областях без опадів.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, у більшості південних та центральних областей вдень пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 7-12°, на південному сході та сході країни 10-15°; вдень в Україні 15-20°.

В Україні очікуються дощі та сильні пориви вітру: погода на 18 вересня 2025 фото 1

У Київській області та столиці хмарно з проясненнями. Вдень без опадів Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 7-12°, вдень 15-20°; у Києві вночі 9-11°, вдень 17-19°.

Сьогодні, за словами синоптикині Наталки Діденко, очікується +15+20 градусів. Особливістю цього дня буде сильний, поривчастий вітер північного напрямку.

У Києві, хоча дощі вже не будуть йти, вітер залишиться рвучким і не дуже комфортним. Однак протягом дня температура в столиці підніметься до +19 градусів.

До слова, у третій декаді вересня прогнозується різка зміна погодних умов. Після 20 вересня в Україну прийдуть холодні арктичні маси, і вже в північних, східних та західних областях можуть бути зафіксовані перші заморозки на поверхні ґрунту.

Опадів протягом вересня прогнозується на 20-40% менше за середні показники, що може створити ризики посухи, особливо на Лівобережжі. Це підвищить ймовірність виникнення пожеж, особливо в регіонах з недостатнім рівнем вологості.

вітер погода

