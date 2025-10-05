У Києві та області оголошено штормове попередження через густий туман

Водіїв закликають бути уважними на дорогах

У Києві та Київській області найближчим часом очікується значне погіршення видимості через густий туман. За інформацією синоптиків, у найближчу годину, з утриманням протягом усієї першої половини дня, у регіоні спостерігатиметься туман із видимістю 200–500 метрів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС України.

Через погану видимість можливі значні ускладнення руху транспорту на дорогах.

Рятувальники закликають усіх учасників дорожнього руху бути максимально обережними. Водіям необхідно бути уважними за кермом, обов'язково дотримуватися безпечної дистанції та швидкісного режиму. Пішоходам слід переходити дорогу лише у визначених місцях і подбати про те, щоб їх було добре видно (використовувати світловідбивні елементи).

Нагадаємо, у неділю, 5 жовтня, в Україні прогнозується хмарна погода з проясненнями. По всій території країни дощитими, лише на сході України буде сухо. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, вдень у східних областях місцями значні дощі, лище у більшості південних областей вдень без істотних опадів.

Вночі та вранці в західних та північних областях місцями туман.