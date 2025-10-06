Головна Одеса Новини
Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища в одній із областей України

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища в одній із областей України
Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств
фото: glavcom.ua

Укргідрометцентр: Попередження про небезпечні та стихійні метеорологічні явища по Україні

7-9 жовтня на Одещині очікуються значні дощі (сума опадів за три доби 45-80 мм). Оголошено I рівень небезпечності, жовтий. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту», – йдеться у повідомленні.

Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища в одній із областей України фото 1

Нагадаємо, що 30 вересня Одесу накрили потужні дощі через локальний циклон над Чорним морем. За добу випало 94 мм опадів, що становить 224% місячної норми. Через сильні зливи оголошувалися три рівні небезпеки — від жовтого до червоного. Синоптики пояснюють, що циклони над морем рухалися повільно, а антициклон блокував їхнє зміщення, що загострило атмосферні фронти та спричинило локальні зливи.

Після потужної зливи та повені в Одесі та Одеському районі рятувальники ДСНС протягом майже доби ліквідовували наслідки негоди. Кількість загиблих зросла до дев’яти осіб, серед яких одна дитина. Пошукові роботи тривали всю ніч, зокрема шукали зниклу дівчину, тіло якої знайшли о 7 годині ранку.

Після рекордних злив в Одесі 30 липня 2025 року архітектор та дослідник міської інфраструктури Олег Гречух звернув увагу на ризики підтоплень у Києві. Він зазначив, що найбільшу небезпеку становлять райони правого берега столиці, де історично протікали річки, зокрема Клов і Глибочиця. За його словами, надмірна забудова та збільшення бетонованих площ перевантажують існуючу зливову каналізацію, через що вода накопичується у пониженнях та на колишніх руслах річок.

Як повідомлялося, в Одесі та області через сильні зливи кілька днів тому залишилися серйозні наслідки. Підтоплені будинки, городи та криниці можуть стати джерелом небезпечної води

