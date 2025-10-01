Головна Одеса Новини
Негода в Одесі. Аномальні опади спричинили зупинку насосних станцій та зміну руху транспорту

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич

Через аномальні опади сталося підтоплення двох каналізаційних насосних станцій
фото: мерія Одеси

Одеська мерія: за 7 годин випала двомісячна норма опадів, зупинено насосні станції та змінено рух транспорту

Одеса потерпає від потужної зливи, яка спричинила підтоплення низки вулиць та значні пошкодження комунальної інфраструктури. Мерія Одеси повідомила про аварійну ситуацію на критичних об'єктах, зокрема про затоплені насосні станції та зміну руху громадського транспорту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мерію Одеси.

Через аномальні опади сталося підтоплення двох каналізаційних насосних станцій, зокрема КНС у районі Пересипу. Саму станцію та генератори затопило потоком води, що тимчасово унеможливило роботу насосного обладнання. Фахівці ДТЕК та комунальних служб працюють над відновленням енергопостачання. Також затоплено КНС у районі Чубаївки. Спеціалісти разом з енергетиками вживають невідкладних заходів для відновлення роботи насосного обладнання та стабілізації ситуації в каналізаційній мережі.

Як зазначає мерія Одеси, у зв’язку з аварійною ситуацією та перекриттям руху на перехресті вул. Люстдорфська дорога з вул. Левитана, з 1 жовтня 2025 року та до завершення ремонтних робіт змінюються схеми руху автобусних маршрутів № 7, 127, 146, 150, 185 та 221. Мешканців міста просять враховувати зміни при плануванні поїздок.

Нагадаємо, в Одесі протягом семи годин випала кількість опадів, яка зазвичай випадає за два місяці. Міський голова Геннадій Труханов повідомив, що зливова каналізація не здатна впоратись з таким навантаженням, що спричинило підтоплення деяких районів міста, передає «Главком».

Зі слів Труханова, через зливу сталось затоплення укриттів, шкіл, підвальних приміщень, приватних будинків та магазинів. Він зазначив, що попри складну ситуацію, вона залишається під контролем.

Всі комунальні служби працюють над усуненням наслідків негоди. Труханов повідомив, що через негоду загинула людина. Наразі обставити її смерті невідомі. Раніше повідомлялось, що  водолази ДСНС проводять пошуки 23-річної дівчини, яка зникла під час негоди в Одесі. За попередніми даними, її могло збити течією на одній з вулиць міста.

