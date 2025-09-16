В Україні очікується похолодання: коли зміниться погода

Погоду з дощами спричинятимуть атмосферний фронт та циклон, який 18 вересня утвориться над південною частиною України

В Україні прогнозують прохолодніші дні, та це ще не фінальне прощання з теплом – погода коливатиметься. Про це в коментарі «Уніану» розповів Іван Семиліт, синоптик Українського гідрометеорологічного центру, передає «Главком».

За даними синоптика, 16-18 вересня характер погоди в Україні поступово зміниться.

«16 вересня тиск поступово падатиме, слабко. У більшості областей опадів ще не очікуємо. Лише у західних та Житомирській областях атмосферний фронт із заходу в денні години зумовить короткочасні дощі», – йдеться у заяві.

Також 17-18 вересня тиск інтенсивно падатиме і на більшій частині території країни дощів значно побільшає. «Розраховуємо на помірні, подекуди значні дощі. У південній частині можливі навіть грози», – наголосив Семиліт.

Як пояснив синоптик, погоду з дощами спричинятимуть атмосферний фронт та циклон, який 18 вересня утвориться над південною частиною України. Тоді денна температура знизиться до +16°, +22°.

«А надалі ми можемо розглядати таку можливість, що значення температури дещо підвищаться, коли буде менше хмар і буде більший вплив сонячного проміння… Але не слід розраховувати на якісь дуже високі значення. Ось такі, в принципі, як у нас зараз є», – сказав синоптик.

Нагадаємо, у вівторок, 16 вересня, в Україні прогнозується мінлива хмарність та короткочасні дощі. У західних та Житомирській областях вдень короткочасний дощ. Вночі та вранці на Закарпатті, Прикарпатті та Вінниччині місцями туман.

До слова, у третій декаді вересня прогнозується різка зміна погодних умов. Після 20 вересня в Україну прийдуть холодні арктичні маси, і вже в північних, східних та західних областях можуть бути зафіксовані перші заморозки на поверхні ґрунту.