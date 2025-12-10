Кілька міст України засипало снігом (фото, відео)
Близько 1,8 тис. робітників очищають проїжджу частину та пішохідні зони у Харкові
Уночі 10 грудня Харків, Полтаву, Дніпро та Запоріжжя засипало снігом. Про це повідомляє «Главком».
На вулицях Харкова і прибудинкових територіях працюють близько 300 одиниць спецтехніки.
Зокрема, близько 1,8 тис. робітників очищають проїжджу частину та пішохідні зони у Харкові, зауважує КП «Шляхрембуд».
Також присипало снігом у Полтаві, однак синоптики прогнозують вдень плюсову температуру у місті.
До того ж зимова казка дісталася й до Запоріжжя. У місті випав сніг, який за кілька годин помітно змінив краєвид.
Не оминув сніг і Дніпро. Як зазначають синоптики, опади у вигляді мокрого снігу та невеликого дощу очікуються і протягом дня.
Нагадаємо, зранку 9 грудня українці у кількох областях помітили перший сніг грудня. На високогір’ї Карпат, а також у Черкаській, Сумській, Чернігівській областях і тимчасово окупованому Луганську поверхні вкрилися тонким шаром білого покриву.
Як повідомлялося, сьогодні, 10 грудня, в Україні хмарно, у деяких областях очікується невеликий дощ. Вдень у південно-східній частині невеликий дощ, на сході та північному сході країни дощ з мокрим снігом, подекуди ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.
До слова, середня температура зимових місяців очікується вищою за норму. Водночас більшість днів холодного періоду матимуть додатню аномалію середньої добової температури повітря.
Коментарі — 0