Кілька міст України засипало снігом (фото, відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Кілька міст України засипало снігом (фото, відео)
Зимова казка дісталася до Запоріжжя
фото: соцмережі

Близько 1,8 тис. робітників очищають проїжджу частину та пішохідні зони у Харкові

Уночі 10 грудня Харків, Полтаву, Дніпро та Запоріжжя засипало снігом. Про це повідомляє «Главком».

На вулицях Харкова і прибудинкових територіях працюють близько 300 одиниць спецтехніки.

Зокрема, близько 1,8 тис. робітників очищають проїжджу частину та пішохідні зони у Харкові, зауважує КП «Шляхрембуд».

Кілька міст України засипало снігом (фото, відео) фото 1
фото: КП «Шляхрембуд»/Facebook
Кілька міст України засипало снігом (фото, відео) фото 2
фото: КП «Шляхрембуд»/Facebook

Також присипало снігом у Полтаві, однак синоптики прогнозують вдень плюсову температуру у місті.

Кілька міст України засипало снігом (фото, відео) фото 3
фото: соцмережі

До того ж зимова казка дісталася й до Запоріжжя. У місті випав сніг, який за кілька годин помітно змінив краєвид.

Кілька міст України засипало снігом (фото, відео) фото 4
фото: соцмережі

Не оминув сніг і Дніпро. Як зазначають синоптики, опади у вигляді мокрого снігу та невеликого дощу очікуються і протягом дня. 

Кілька міст України засипало снігом (фото, відео) фото 5
фото: Суспільне Дніпро

Нагадаємо, зранку 9 грудня українці у кількох областях помітили перший сніг грудня. На високогір’ї Карпат, а також у Черкаській, Сумській, Чернігівській областях і тимчасово окупованому Луганську поверхні вкрилися тонким шаром білого покриву.

Як повідомлялося, сьогодні, 10 грудня, в Україні хмарно, у деяких областях очікується невеликий дощ. Вдень у південно-східній частині невеликий дощ, на сході та північному сході країни дощ з мокрим снігом, подекуди ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

До слова, середня температура зимових місяців очікується вищою за норму. Водночас більшість днів холодного періоду матимуть додатню аномалію середньої добової температури повітря.

