Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Циклон накриє низку регіонів: рятувальники звернулися до українців

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Циклон накриє низку регіонів: рятувальники звернулися до українців
фото: glavcom.ua

У Карпатах очікуються значні пориви вітру

Сьогодні, 9 грудня, більшість регіонів опиниться під впливом хмарного та вологого циклону. Про це попереджає ДСНС, інформує «Главком».

«Вдень дощитиме на заході та півночі. Мокрий сніг із дощем на сході. На півдні та в центрі переважно без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман на Закарпатті, Прикарпатті, на більшій частині центру – видимість знизиться!», – наголошують рятувальники.

Зокрема, у Карпатах очікуються значні пориви вітру – до 15-20 м/с. На горі Піп Іван вранці хмарно, вітер західний 7 м/с, температура повітря -5°С.

«Плануйте свої маршрути обережно! Одягайтеся тепло та по погоді Зважаючи на тумани та мокрі дороги, водії, будь ласка, зменште швидкість – безпека – найважливіше!», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у вівторок, 9 грудня, в Україні прогнозується хмарна погода, очікуються сильні пориви вітру та місцями дощитиме. На сході країни невеликий мокрий сніг та дощ, вдень в західних та північних областях помірний дощ; на решті території без опадів. На Закарпатті, Прикарпатті та в більшості центральних областей вночі та вранці місцями туман.

До слова, грудень 2025 року стане місяцем активного завершення річних циклів та підготовки до новорічних свят. Розуміння точних місячних фаз допоможе ефективно використати енергію зростання для фінальних проєктів та період спаду для глибокого аналізу і відпочинку перед святами.

Читайте також:

Теги: прогноз погоди ДСНС негода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

До ліквідації наслідків залучено 52 одиниці техніки та 181 рятувальника
У Тернополі третю добу тривають пошуково-рятувальні роботи на місці зруйнованого будинку
21 листопада, 08:00
Кадри наслідків атаки на Київ. 29 листопада
ДСНС показала кадри з наслідками обстрілу Києва
29 листопада, 04:47
На Вінниччині в будинку багатодітної родини спалахнула пожежа (фото)
На Вінниччині в будинку багатодітної родини спалахнула пожежа (фото)
21 листопада, 22:01

Суспільство

Циклон накриє низку регіонів: рятувальники звернулися до українців
Циклон накриє низку регіонів: рятувальники звернулися до українців
«Укренерго» повідомило про стан енергосистеми 9 грудня 2025 року
«Укренерго» повідомило про стан енергосистеми 9 грудня 2025 року
Планові відключення світла у Бучанській громаді: графік та адреси
Планові відключення світла у Бучанській громаді: графік та адреси
Проковтнув частину ручки: поліцейські в комендантську доставили півторарічного хлопчика в «Охматдит» 
Проковтнув частину ручки: поліцейські в комендантську доставили півторарічного хлопчика в «Охматдит» 
Понад два роки вважався зниклим без вісти. Згадаймо Дмитра Паскара
Понад два роки вважався зниклим без вісти. Згадаймо Дмитра Паскара
Кремль посилює операції з дестабілізації ситуації в Україні – аналіз ISW
Кремль посилює операції з дестабілізації ситуації в Україні – аналіз ISW

Новини

День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
Сьогодні, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
Сьогодні, 07:10
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
Вчора, 20:35
День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
7 грудня, 06:15
День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
6 грудня, 08:15
День Збройних сил України 2025: яскраві листівки, теплі привітання у віршах та прозі
6 грудня, 07:40

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua