Циклон накриє низку регіонів: рятувальники звернулися до українців

У Карпатах очікуються значні пориви вітру

Сьогодні, 9 грудня, більшість регіонів опиниться під впливом хмарного та вологого циклону. Про це попереджає ДСНС, інформує «Главком».

«Вдень дощитиме на заході та півночі. Мокрий сніг із дощем на сході. На півдні та в центрі переважно без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман на Закарпатті, Прикарпатті, на більшій частині центру – видимість знизиться!», – наголошують рятувальники.

Зокрема, у Карпатах очікуються значні пориви вітру – до 15-20 м/с. На горі Піп Іван вранці хмарно, вітер західний 7 м/с, температура повітря -5°С.

«Плануйте свої маршрути обережно! Одягайтеся тепло та по погоді Зважаючи на тумани та мокрі дороги, водії, будь ласка, зменште швидкість – безпека – найважливіше!», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у вівторок, 9 грудня, в Україні прогнозується хмарна погода, очікуються сильні пориви вітру та місцями дощитиме. На сході країни невеликий мокрий сніг та дощ, вдень в західних та північних областях помірний дощ; на решті території без опадів. На Закарпатті, Прикарпатті та в більшості центральних областей вночі та вранці місцями туман.

