Синоптикиня Діденко розповіла, якою буде погода в останній день осені

Іванна Гончар
Іванна Гончар
Синоптикиня Діденко розповіла, якою буде погода в останній день осені
Осінь завершується без істотних змін у погодних умовах
Погода цього дня буде без значних коливань, і поступово перейде у календарну зиму

В Україні очікується похмура, вогка та туманна погода в останній день осені. За словами синоптикині Наталки Діденко, температура повітря 30 листопада в країні становитиме від +4 до +9 градусів вдень, пише «Главком».

Цього дня в більшості областей без істотних опадів, однак на півдні можливі періодичні дощі.

У Києві 30 листопада максимальна температура очікується близько +7 градусів, опади малоймовірні. Погода цього дня буде без значних коливань, і поступово перейде у календарну зиму.

Наталка Діденко додала, що осінь завершується без істотних змін у погодних умовах.

До слова, «Главком» підготував для вас прогноз магнітних бур, що базується на даних, які надає Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA. Вимірюється геомагнітна активність за шкалою від 0 до 9. Для позначення використовується планетарний К-індекс, якщо показник 5 і вище – то це сильна магнітна буря.

У неділю, 30 листопада, очікується сонячна активність з К-індексом 3 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.

Суспільство

