Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Туристи із Києва загубилися після підкорення Говерли

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Туристи із Києва загубилися після підкорення Говерли
У ДСНС нагадали, що у горах погода може змінюватися щохвилини
фото: ДСНС України/Telegram

Під час спуску з гори столичні туристи втратили орієнтир через різке погіршення погодних умов

На Івано-Франківщині двоє туристів із Києва заблукали під час спуску з гори Говерла. До їхнього розшуку залучили гірських рятувальників. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС.

У халепу потрапили 23-річний чоловік та його на рік молодша подруга. Під час спуску з гори столичні туристи втратили орієнтир через різке погіршення погодних умов.

Туристи із Києва загубилися після підкорення Говерли фото 1

Рятувальники підтримували звʼязок із туристами і, попри темну пору доби, холод та мінливу погоду у високогір’ї, швидко знайшли їх та забезпечили супровід.

У ДСНС нагадали, що у горах погода може змінюватися щохвилини.

Туристи із Києва загубилися після підкорення Говерли фото 2

«У темну пору доби вирушати на маршрути вкрай небезпечно, адже ризик заблукати або травмуватися значно зростає», – наголосили рятувальники.

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій також закликали туристів встановити мобільний застосунок «Порятунок у горах», який дозволяє швидко передати Службі порятунку ваші координати у разі надзвичайної ситуації та отримати корисні поради щодо безпеки.

Нагадаємо, два українські села включили до світового переліку «Найкращі туристичні села». Ними стали населені пункти Закарпаття – Колочава та Синевирська Поляна.

Також у середу, 29 жовтня, на високогірʼї Карпат температура повітря опустилася -3° С, перемети снігу на вершині місцями до 80 см.

Читайте також:

Теги: рятувальники Говерла погода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Опадів сьогодні не буде
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
Підлітки на Київщині потрапили в аварію
Підлітки на Київщині потрапили в аварію: загинув 16-річний хлопець
21 жовтня, 00:21
Прогноз погоди на 28 жовтня
В Україні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме: погода на 28 жовтня 2025
28 жовтня, 06:00
На вулиці Тернопільській у Хмельницькому у багатоповерхівці 28 жовтня стався вибух
Вибух у багатоповерхівці Хмельницького: рятувальники завершили розбір завалів
30 жовтня, 00:55
У Деснянському районі ДСНС завершила аварійно-рятувальні роботи 
У Деснянському районі ДСНС завершила аварійно-рятувальні роботи 
Вчора, 07:32
У Києві хмарно
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
Сьогодні, 06:01
Прогноз погоди на 4 листопада
В Україні хмарно та дощитиме: погода на 4 листопада 2025
4 листопада, 06:00
19 листопада очікується в Україні мокрий сніг
Коли в Україну прийдуть похолодання та мокрий сніг? Прогноз синоптикині
14 листопада, 09:34
Уже 19 листопада в Україну повернеться холод
Від +17 до мокрого снігу. Україну найближчими днями чекає різка зміна погоди
Сьогодні, 15:20

Події в Україні

ЗСУ взяли в полон 18-річного окупанта, який приїхав воювати з Єврейської автономної області Росії
ЗСУ взяли в полон 18-річного окупанта, який приїхав воювати з Єврейської автономної області Росії
Туристи із Києва загубилися після підкорення Говерли
Туристи із Києва загубилися після підкорення Говерли
Помер захисник «Азовсталі», який повернувся з російського полону
Помер захисник «Азовсталі», який повернувся з російського полону
Генштаб назвав головне завдання ЗСУ на Донеччині та Запоріжжі
Генштаб назвав головне завдання ЗСУ на Донеччині та Запоріжжі
Відключень побільшає: «Укренерго» анонсувало обсяг обмежень на 17 листопада
Відключень побільшає: «Укренерго» анонсувало обсяг обмежень на 17 листопада
Погодинні відключення світла: заступник міністра енергетики пояснив, чого чекати українцям
Погодинні відключення світла: заступник міністра енергетики пояснив, чого чекати українцям

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
Сьогодні, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38
Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
12 листопада, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua