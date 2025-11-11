В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада

В Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській та Харківській областях значні дощі

Сьогодні, 11 листопада, в Україні хмарно, у деяких областях дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

На заході країни невеликі, на решті території помірні, в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській та Харківській областях значні дощі. Вночі та вранці в західних областях і на Лівобережжі місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 5-10°, у західних областях 1-6° тепла; вдень 7-12°, на півдні та сході країни 11-16°.

Прогноз погоди на 11 листопада Укргідрометцентр

У вівторок, 11 листопада, у Києві хмарно. Помірні дощі. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура по Київській області вночі 5-10° тепла, вдень 7-12°, у столиці вночі та вдень 8-10° тепла.

Як відомо, цього тижня в Україні переважатиме типова осіння погода: температура повітря буде коливатися, приносячи як короткочасне потепління, так і зниження температури. У більшості регіонів очікуються дощі, а ближче до кінця тижня можливі перші опади у вигляді мокрого снігу, особливо в північних областях.