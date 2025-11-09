Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Прогноз погоди на тиждень 10 – 16 листопада 2025 року

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Прогноз погоди на тиждень 10 – 16 листопада 2025 року
колаж: glavcom.ua

З 10 листопада по 16 листопада 2025 року: в Україні очікується нестабільна погода з дощами, похолоданням та можливим мокрим снігом

Цього тижня в Україні переважатиме типова осіння погода: температура повітря буде коливатися, приносячи як короткочасне потепління, так і зниження температури. У більшості регіонів очікуються дощі, а ближче до кінця тижня можливі перші опади у вигляді мокрого снігу, особливо в північних областях. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

10 листопада

Понеділок. Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Температура вночі +6°..+9°, вдень +10°..+13°. Хмарно, дощ.
  • на півдні: Температура вночі +7°..+10°, вдень +14°..+17°. Мінлива хмарність, місцями невеликий дощ.
  • на заході: Температура вночі +5°..+8°, вдень +9°..+12°. Хмарно, дощ.
  • на сході: Температура вночі +7°..+10°, вдень +14°..+17°. Мінлива хмарність, місцями дощ.
  • у центрі: Температура вночі +6°..+9°, вдень +10°..+13°. Хмарно, дощ.
  • у Києві: Температура вночі +7°..+8°, вдень +11°..+12°. Хмарно, невеликий дощ.
Прогноз погоди на тиждень 10 – 16 листопада 2025 року фото 1

11 листопада

Вівторок. Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Температура вночі +4°..+7°, вдень +7°..+10°. Хмарно, дощ.
  • на півдні: Температура вночі +7°..+10°, вдень +12°..+15°. Хмарно з проясненнями.
  • на заході: Температура вночі +3°..+6°, вдень +6°..+9°. Хмарно, дощ.
  • на сході: Температура вночі +6°..+9°, вдень +10°..+13°. Мінлива хмарність.
  • у центрі: Температура вночі +4°..+7°, вдень +7°..+10°. Хмарно, дощ.
  • у Києві: Температура вночі +5°..+6°, вдень +7°..+8°. Хмарно, невеликий дощ.
Прогноз погоди на тиждень 10 – 16 листопада 2025 року фото 2

12 листопада

Середа. Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Температура вночі +3°..+6°, вдень +6°..+9°. Мінлива хмарність, місцями дощ.
  • на півдні: Температура вночі +6°..+9°, вдень +11°..+14°. Сонячно, без опадів.
  • на заході: Температура вночі +2°..+5°, вдень +5°..+8°. Хмарно, дощ.
  • на сході: Температура вночі +5°..+8°, вдень +9°..+12°. Мінлива хмарність.
  • у центрі: Температура вночі +3°..+6°, вдень +6°..+9°. Хмарно, місцями невеликий дощ.
  • у Києві: Температура вночі +4°..+5°, вдень +6°..+7°. Хмарно, невеликий дощ.
Прогноз погоди на тиждень 10 – 16 листопада 2025 року фото 3

13 листопада

Четвер. Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Температура вночі +3°..+6°, вдень +8°..+11°. Хмарно з проясненнями.
  • на півдні: Температура вночі +5°..+8°, вдень +12°..+15°. Мінлива хмарність.
  • на заході: Температура вночі +3°..+6°, вдень +7°..+10°. Хмарно.
  • на сході: Температура вночі +4°..+7°, вдень +10°..+13°. Переважно хмарно.
  • у центрі: Температура вночі +3°..+6°, вдень +8°..+11°. Хмарно з проясненнями.
  • у Києві: Температура вночі +4°..+5°, вдень +8°..+9°. Хмарно, без істотних опадів.
Прогноз погоди на тиждень 10 – 16 листопада 2025 року фото 4

14 листопада

П'ятниця. Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Температура вночі +5°..+8°, вдень +11°..+14°. Мінлива хмарність.
  • на півдні: Температура вночі +7°..+10°, вдень +14°..+17°. Сонячно, малохмарно.
  • на заході: Температура вночі +4°..+7°, вдень +10°..+13°. Мінлива хмарність.
  • на сході: Температура вночі +7°..+10°, вдень +14°..+17°. Хмарно з проясненнями.
  • у центрі: Температура вночі +6°..+9°, вдень +12°..+15°. Мінлива хмарність.
  • у Києві: Температура вночі +5°..+6°, вдень +11°..+12°. Хмарно з проясненнями.
Прогноз погоди на тиждень 10 – 16 листопада 2025 року фото 5

15 листопада

Субота. Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Температура вночі +2°..+5°, вдень +8°..+11°. Хмарно.
  • на півдні: Температура вночі +6°..+9°, вдень +12°..+15°. Мінлива хмарність.
  • на заході: Температура вночі +1°..+4°, вдень +7°..+10°. Хмарно.
  • на сході: Температура вночі +5°..+8°, вдень +10°..+13°. Переважно хмарно.
  • у центрі: Температура вночі +2°..+5°, вдень +8°..+11°. Хмарно.
  • у Києві: Температура вночі +2°..+3°, вдень +9°..+10°. Хмарно.

16 листопада

Неділя. Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Температура вночі +2°..+5°, вдень +6°..+9°. Хмарно, місцями дощ/мокрий сніг.
  • на півдні: Температура вночі +5°..+8°, вдень +10°..+13°. Хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ.
  • на заході: Температура вночі +1°..+4°, вдень +5°..+8°. Мінлива хмарність, можливий мокрий сніг.
  • на сході: Температура вночі +4°..+7°, вдень +9°..+12°. Мінлива хмарність.
  • у центрі: Температура вночі +3°..+6°, вдень +8°..+11°. Хмарно, місцями невеликий дощ.
  • у Києві: Температура вночі +2°..+3°, вдень +6°..+7°. Хмарно, можливий дощ/мокрий сніг.

Читайте також:

Теги: погода прогноз погоди Укргідрометцентр

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Покровськ завели 425-й штурмовий полк, який, за словами головкома, діє дуже ефективно
Сирський майже весь час перебуває під Покровськом: яка ситуація в місті
Вчора, 21:48
У Києві без опадів
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
Через прогнозований туман на дорогах слід бути вкрай уважними та обережними
Рятувальники попередили українців про негоду: що слід врахувати
1 листопада, 18:59
Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту
Синоптики попереджають про сильний вітер у низці областей
30 жовтня, 13:02
У Києві хмарно з проясненнями
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
Прогноз погоди на 22 жовтня
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 22 жовтня 2025
22 жовтня, 06:05
Уночі 20 та 21 жовтня у західних областях очікуються заморозки в повітрі 0-4°
В Україну сунуть заморозки та сильний вітер – синоптики попередили про небезпеку
18 жовтня, 21:34
У Києві без опадів
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59
Прогноз погоди на 11 жовтня
В Україні дощитиме: погода на 11 жовтня 2025
11 жовтня, 06:00

Суспільство

10 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
10 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Прогноз погоди на тиждень 10 – 16 листопада 2025 року
Прогноз погоди на тиждень 10 – 16 листопада 2025 року
Яке релігійне свято відзначається 10 листопада 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 10 листопада 2025: традиції та молитва
Апостол назвав категорію полонених, котрих Росія не забирає під час обмінів
Апостол назвав категорію полонених, котрих Росія не забирає під час обмінів
16-річний підліток зорганізував партизанський загін та протистояв окупантам у Запорізької області
16-річний підліток зорганізував партизанський загін та протистояв окупантам у Запорізької області
Житель Кропивницького побудував енергонезалежний будинок із реактором
Житель Кропивницького побудував енергонезалежний будинок із реактором

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
Вчора, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01
Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
7 листопада, 13:43
Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua