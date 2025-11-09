Прогноз погоди на тиждень 10 – 16 листопада 2025 року

З 10 листопада по 16 листопада 2025 року: в Україні очікується нестабільна погода з дощами, похолоданням та можливим мокрим снігом

Цього тижня в Україні переважатиме типова осіння погода: температура повітря буде коливатися, приносячи як короткочасне потепління, так і зниження температури. У більшості регіонів очікуються дощі, а ближче до кінця тижня можливі перші опади у вигляді мокрого снігу, особливо в північних областях. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

10 листопада

Понеділок. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі +6°..+9°, вдень +10°..+13°. Хмарно, дощ.

на півдні: Температура вночі +7°..+10°, вдень +14°..+17°. Мінлива хмарність, місцями невеликий дощ.

на заході: Температура вночі +5°..+8°, вдень +9°..+12°. Хмарно, дощ.

на сході: Температура вночі +7°..+10°, вдень +14°..+17°. Мінлива хмарність, місцями дощ.

у центрі: Температура вночі +6°..+9°, вдень +10°..+13°. Хмарно, дощ.

у Києві: Температура вночі +7°..+8°, вдень +11°..+12°. Хмарно, невеликий дощ.

11 листопада

Вівторок. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі +4°..+7°, вдень +7°..+10°. Хмарно, дощ.

на півдні: Температура вночі +7°..+10°, вдень +12°..+15°. Хмарно з проясненнями.

на заході: Температура вночі +3°..+6°, вдень +6°..+9°. Хмарно, дощ.

на сході: Температура вночі +6°..+9°, вдень +10°..+13°. Мінлива хмарність.

у центрі: Температура вночі +4°..+7°, вдень +7°..+10°. Хмарно, дощ.

у Києві: Температура вночі +5°..+6°, вдень +7°..+8°. Хмарно, невеликий дощ.

12 листопада

Середа. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі +3°..+6°, вдень +6°..+9°. Мінлива хмарність, місцями дощ.

на півдні: Температура вночі +6°..+9°, вдень +11°..+14°. Сонячно, без опадів.

на заході: Температура вночі +2°..+5°, вдень +5°..+8°. Хмарно, дощ.

на сході: Температура вночі +5°..+8°, вдень +9°..+12°. Мінлива хмарність.

у центрі: Температура вночі +3°..+6°, вдень +6°..+9°. Хмарно, місцями невеликий дощ.

у Києві: Температура вночі +4°..+5°, вдень +6°..+7°. Хмарно, невеликий дощ.

13 листопада

Четвер. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі +3°..+6°, вдень +8°..+11°. Хмарно з проясненнями.

на півдні: Температура вночі +5°..+8°, вдень +12°..+15°. Мінлива хмарність.

на заході: Температура вночі +3°..+6°, вдень +7°..+10°. Хмарно.

на сході: Температура вночі +4°..+7°, вдень +10°..+13°. Переважно хмарно.

у центрі: Температура вночі +3°..+6°, вдень +8°..+11°. Хмарно з проясненнями.

у Києві: Температура вночі +4°..+5°, вдень +8°..+9°. Хмарно, без істотних опадів.

14 листопада

П'ятниця. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі +5°..+8°, вдень +11°..+14°. Мінлива хмарність.

на півдні: Температура вночі +7°..+10°, вдень +14°..+17°. Сонячно, малохмарно.

на заході: Температура вночі +4°..+7°, вдень +10°..+13°. Мінлива хмарність.

на сході: Температура вночі +7°..+10°, вдень +14°..+17°. Хмарно з проясненнями.

у центрі: Температура вночі +6°..+9°, вдень +12°..+15°. Мінлива хмарність.

у Києві: Температура вночі +5°..+6°, вдень +11°..+12°. Хмарно з проясненнями.

15 листопада

Субота. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі +2°..+5°, вдень +8°..+11°. Хмарно.

на півдні: Температура вночі +6°..+9°, вдень +12°..+15°. Мінлива хмарність.

на заході: Температура вночі +1°..+4°, вдень +7°..+10°. Хмарно.

на сході: Температура вночі +5°..+8°, вдень +10°..+13°. Переважно хмарно.

у центрі: Температура вночі +2°..+5°, вдень +8°..+11°. Хмарно.

у Києві: Температура вночі +2°..+3°, вдень +9°..+10°. Хмарно.

16 листопада

Неділя. Стовпчики термометрів покажуть: