Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

В Україні хмарно, подекуди невеликі дощі: погода на 5 листопада 2025

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
В Україні хмарно, подекуди невеликі дощі: погода на 5 листопада 2025
Прогноз погоди на 5 листопада
фото: glavcom.ua

У Київській області та столиці без опадів

У середу, 5 листопада, в Україні прогнозується хмарна погода з проясненнями, без суттєвих опадів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, вдень у південно-західній частині країни невеликі дощі, на решті території без опадів. У південній частині та на крайньому заході вночі та вранці місцями туман.

Вітер переважно північно-східний, 3-8 м/с.
Температура вночі 3-8°, у західних та східних областях 0-5° тепла; вдень 8-13°, на півдні країни до 15°.

В Україні хмарно, подекуди невеликі дощі: погода на 5 листопада 2025 фото 1

У Київській області та столиці хмарно, без суттєвих опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура по області вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°, у Києві вочі 6-8° тепла, вдень 10-12°.
 
Цього тижня в Україні розпочнеться період помірно теплої погоди для листопада, проте перші дні тижня принесуть із собою опади. Очікується, що найвищі температурні показники будуть зафіксовані у південних регіонах.

Читайте також:

Теги: погода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прогноз погоди на тиждень 3 – 9 листопада 2025 року
Прогноз погоди на тиждень 3 – 9 листопада 2025 року
2 листопада, 23:03
У Києві хмарно з проясненнями
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
Прогноз погоди на 29 жовтня
В Україні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме: погода на 29 жовтня 2025
29 жовтня, 06:00
За словами Віталія Зайченка, обмеження діятимуть лише в години пікового навантаження системи
Глава «Укренерго» пояснив, чому запроваджено аварійні відключення світла
27 жовтня, 15:14
Прогноз погоди не передбачає різкого похолодання, тому опалення можуть запустити ближче до кінця жовтня
Київ відкладає опалювальний сезон
18 жовтня, 19:38
Опадів сьогодні не буде
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
Прогноз погоди на 14 жовтня
В Україні місцями дощитиме: погода на 14 жовтня 2025
14 жовтня, 06:00
У Києві хмарно
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54
Прогноз погоди на тиждень з 6 по 12 жовтня жовтня 2025 року
Прогноз погоди на тиждень 6–12 жовтня 2025 року
5 жовтня, 21:00

Суспільство

В Україні хмарно, подекуди невеликі дощі: погода на 5 листопада 2025
В Україні хмарно, подекуди невеликі дощі: погода на 5 листопада 2025
У Харкові таксист відмовився обслуговувати пасажирку українською: яке покарання отримав
У Харкові таксист відмовився обслуговувати пасажирку українською: яке покарання отримав
Ідентифікація для пенсіонерів – хто й коли має пройти, щоб не втратити виплати
Ідентифікація для пенсіонерів – хто й коли має пройти, щоб не втратити виплати
Стало відомо, скільки солдатів КНДР розгорнула поблизу кордону з Україною
Стало відомо, скільки солдатів КНДР розгорнула поблизу кордону з Україною
У російському Орлі пролунали вибухи: під ударом ТЕЦ
У російському Орлі пролунали вибухи: під ударом ТЕЦ
5 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
Вчора, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua