В Україні хмарно, подекуди невеликі дощі: погода на 5 листопада 2025

У Київській області та столиці без опадів

У середу, 5 листопада, в Україні прогнозується хмарна погода з проясненнями, без суттєвих опадів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, вдень у південно-західній частині країни невеликі дощі, на решті території без опадів. У південній частині та на крайньому заході вночі та вранці місцями туман.

Вітер переважно північно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі 3-8°, у західних та східних областях 0-5° тепла; вдень 8-13°, на півдні країни до 15°.

У Київській області та столиці хмарно, без суттєвих опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура по області вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°, у Києві вочі 6-8° тепла, вдень 10-12°.



Цього тижня в Україні розпочнеться період помірно теплої погоди для листопада, проте перші дні тижня принесуть із собою опади. Очікується, що найвищі температурні показники будуть зафіксовані у південних регіонах.