Прогноз погоди на тиждень 20–26 жовтня 2025 року
З 20 по 26 жовтня в Україні очікуються температурні «гойдалки», дощі та місцями заморозки
Цього тижня в Україні збережеться мінлива та нестійка осіння погода. На початку тижня очікується похолодання та опади у вигляді дощу та мокрого снігу, особливо на заході та півночі, з нічними заморозками в окремих регіонах. Ближче до вихідних температура дещо підвищиться, особливо на Півдні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».
20 жовтня
Понеділок. Стовпчики термометрів покажуть:
- на півночі: Температура вночі +3°..+6°, вдень +7°..+10°. Хмарно, дощ, місцями з мокрим снігом.
- на півдні: Температура вночі +8°..+11°, вдень +14°..+17°. Мінлива хмарність, без істотних опадів.
- на заході: Температура вночі +1°..+4°, вдень +6°..+9°. Хмарно, дощ. Місцями можливі заморозки на ґрунті.
- на сході: Температура вночі +6°..+9°, вдень +12°..+15°. Хмарно з проясненнями, без опадів.
- у центрі: Температура вночі +4°..+7°, вдень +9°..+12°. Хмарно, місцями невеликий дощ.
- у Києві: Температура вночі +3°..+5°, вдень +7°..+9°. Хмарно, дощ з мокрим снігом.
21 жовтня
Вівторок. Стовпчики термометрів покажуть:
- на півночі: Температура вночі +2°..+5°, вдень +8°..+11°. Хмарно з проясненнями. Місцями можливі заморозки 0°..-2°.
- на півдні: Температура вночі +9°..+12°, вдень +15°..+18°. Мінлива хмарність, без опадів.
- на заході: Температура вночі 0°..+3°, вдень +7°..+10°. Хмарно, місцями невеликий дощ. Заморозки в повітрі.
- на сході: Температура вночі +5°..+8°, вдень +13°..+16°. Мінлива хмарність.
- у центрі: Температура вночі +3°..+6°, вдень +10°..+13°. Хмарно, без опадів.
- у Києві: Температура вночі +2°..+4°, вдень +9°..+11°. Хмарно з проясненнями.
22 жовтня
Середа. Стовпчики термометрів покажуть:
- на півночі: Температура вночі +4°..+7°, вдень +10°..+13°. Хмарно, місцями невеликий дощ.
- на півдні: Температура вночі +10°..+13°, вдень +16°..+19°. Переважно сонячно.
- на заході: Температура вночі +3°..+6°, вдень +11°..+14°. Мінлива хмарність, без опадів.
- на сході: Температура вночі +7°..+10°, вдень +14°..+17°. Мінлива хмарність, можливий невеликий дощ.
- у центрі: Температура вночі +5°..+8°, вдень +11°..+14°. Хмарно, невеликий дощ.
- у Києві: Температура вночі +5°..+7°, вдень +10°..+12°. Хмарно, місцями дощ.
23 жовтня
Четвер. Стовпчики термометрів покажуть:
- на півночі: Температура вночі +6°..+9°, вдень +11°..+14°. Хмарно, місцями дощ.
- на півдні: Температура вночі +11°..+14°, вдень +17°..+20°. Мінлива хмарність.
- на заході: Температура вночі +5°..+8°, вдень +12°..+15°. Хмарно з проясненнями.
- на сході: Температура вночі +8°..+11°, вдень +15°..+18°. Хмарно, невеликий дощ.
- у центрі: Температура вночі +7°..+10°, вдень +12°..+15°. Хмарно, дощ.
- у Києві: Температура вночі +7°..+9°, вдень +12°..+14°. Хмарно, можливий невеликий дощ.
24 жовтня
П'ятниця. Стовпчики термометрів покажуть:
- на півночі: Температура вночі +7°..+10°, вдень +12°..+15°. Мінлива хмарність.
- на півдні: Температура вночі +10°..+13°, вдень +18°..+21°. Сонячно, малохмарно.
- на заході: Температура вночі +6°..+9°, вдень +14°..+17°. Мінлива хмарність.
- на сході: Температура вночі +9°..+12°, вдень +16°..+19°. Хмарно з проясненнями.
- у центрі: Температура вночі +8°..+11°, вдень +14°..+17°. Мінлива хмарність.
- у Києві: Температура вночі +8°..+10°, вдень +13°..+15°. Хмарно з проясненнями.
25 жовтня
Субота. Стовпчики термометрів покажуть:
- на півночі: Температура вночі +7°..+10°, вдень +13°..+16°. Хмарно, місцями дощ.
- на півдні: Температура вночі +11°..+14°, вдень +18°..+21°. Сонячно.
- на заході: Температура вночі +6°..+9°, вдень +13°..+16°. Хмарно з проясненнями.
- на сході: Температура вночі +10°..+13°, вдень +17°..+20°. Мінлива хмарність.
- у центрі: Температура вночі +8°..+11°, вдень +15°..+18°. Мінлива хмарність.
- у Києві: Температура вночі +8°..+10°, вдень +13°..+15°. Хмарно, можливий невеликий дощ.
26 жовтня
Неділя. Стовпчики термометрів покажуть:
- на півночі: Температура вночі +8°..+11°, вдень +12°..+15°. Хмарно, місцями дощ.
- на півдні: Температура вночі +10°..+13°, вдень +15°..+18°. Хмарно, дощ.
- на заході: Температура вночі +7°..+10°, вдень +11°..+14°. Хмарно, дощ.
- на сході: Температура вночі +9°..+12°, вдень +16°..+19°. Хмарно з проясненнями.
- у центрі: Температура вночі +9°..+12°, вдень +14°..+17°. Хмарно, місцями дощ.
- у Києві: Температура вночі +9°..+11°, вдень +13°..+15°. Хмарно, дощ.
