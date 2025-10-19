Прогноз погоди на тиждень 20–26 жовтня 2025 року

З 20 по 26 жовтня в Україні очікуються температурні «гойдалки», дощі та місцями заморозки

Цього тижня в Україні збережеться мінлива та нестійка осіння погода. На початку тижня очікується похолодання та опади у вигляді дощу та мокрого снігу, особливо на заході та півночі, з нічними заморозками в окремих регіонах. Ближче до вихідних температура дещо підвищиться, особливо на Півдні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

20 жовтня

Понеділок. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі +3°..+6°, вдень +7°..+10°. Хмарно, дощ, місцями з мокрим снігом.

на півдні: Температура вночі +8°..+11°, вдень +14°..+17°. Мінлива хмарність, без істотних опадів.

на заході: Температура вночі +1°..+4°, вдень +6°..+9°. Хмарно, дощ. Місцями можливі заморозки на ґрунті.

на сході: Температура вночі +6°..+9°, вдень +12°..+15°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

у центрі: Температура вночі +4°..+7°, вдень +9°..+12°. Хмарно, місцями невеликий дощ.

у Києві: Температура вночі +3°..+5°, вдень +7°..+9°. Хмарно, дощ з мокрим снігом.

21 жовтня

Вівторок. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі +2°..+5°, вдень +8°..+11°. Хмарно з проясненнями. Місцями можливі заморозки 0°..-2°.

на півдні: Температура вночі +9°..+12°, вдень +15°..+18°. Мінлива хмарність, без опадів.

на заході: Температура вночі 0°..+3°, вдень +7°..+10°. Хмарно, місцями невеликий дощ. Заморозки в повітрі.

на сході: Температура вночі +5°..+8°, вдень +13°..+16°. Мінлива хмарність.

у центрі: Температура вночі +3°..+6°, вдень +10°..+13°. Хмарно, без опадів.

у Києві: Температура вночі +2°..+4°, вдень +9°..+11°. Хмарно з проясненнями.

22 жовтня

Середа. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі +4°..+7°, вдень +10°..+13°. Хмарно, місцями невеликий дощ.

на півдні: Температура вночі +10°..+13°, вдень +16°..+19°. Переважно сонячно.

на заході: Температура вночі +3°..+6°, вдень +11°..+14°. Мінлива хмарність, без опадів.

на сході: Температура вночі +7°..+10°, вдень +14°..+17°. Мінлива хмарність, можливий невеликий дощ.

у центрі: Температура вночі +5°..+8°, вдень +11°..+14°. Хмарно, невеликий дощ.

у Києві: Температура вночі +5°..+7°, вдень +10°..+12°. Хмарно, місцями дощ.

23 жовтня

Четвер. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі +6°..+9°, вдень +11°..+14°. Хмарно, місцями дощ.

на півдні: Температура вночі +11°..+14°, вдень +17°..+20°. Мінлива хмарність.

на заході: Температура вночі +5°..+8°, вдень +12°..+15°. Хмарно з проясненнями.

на сході: Температура вночі +8°..+11°, вдень +15°..+18°. Хмарно, невеликий дощ.

у центрі: Температура вночі +7°..+10°, вдень +12°..+15°. Хмарно, дощ.

у Києві: Температура вночі +7°..+9°, вдень +12°..+14°. Хмарно, можливий невеликий дощ.

24 жовтня

П'ятниця. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі +7°..+10°, вдень +12°..+15°. Мінлива хмарність.

на півдні: Температура вночі +10°..+13°, вдень +18°..+21°. Сонячно, малохмарно.

на заході: Температура вночі +6°..+9°, вдень +14°..+17°. Мінлива хмарність.

на сході: Температура вночі +9°..+12°, вдень +16°..+19°. Хмарно з проясненнями.

у центрі: Температура вночі +8°..+11°, вдень +14°..+17°. Мінлива хмарність.

у Києві: Температура вночі +8°..+10°, вдень +13°..+15°. Хмарно з проясненнями.

25 жовтня

Субота. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі +7°..+10°, вдень +13°..+16°. Хмарно, місцями дощ.

на півдні: Температура вночі +11°..+14°, вдень +18°..+21°. Сонячно.

на заході: Температура вночі +6°..+9°, вдень +13°..+16°. Хмарно з проясненнями.

на сході: Температура вночі +10°..+13°, вдень +17°..+20°. Мінлива хмарність.

у центрі: Температура вночі +8°..+11°, вдень +15°..+18°. Мінлива хмарність.

у Києві: Температура вночі +8°..+10°, вдень +13°..+15°. Хмарно, можливий невеликий дощ.

26 жовтня

Неділя. Стовпчики термометрів покажуть: