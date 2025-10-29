Головна Країна Суспільство
В Україні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме: погода на 29 жовтня 2025

Прогноз погоди на 29 жовтня
У Київській області та столиці невеликий дощ

У середу, 29 жовтня, в Україні прогнозується хмарна погода з проясненнями, дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, в Україні, крім більшості південних областей, невеликий, вночі на Закарпатті помірний дощ.
Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, вдень в західних, Житомирській та Вінницькій областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла, вдень 8-13°, на Закарпатті та півдні країни до 16°.
В Карпатах вночі помірні опади переважно у вигляді снігу, вдень невеликий мокрий сніг та дощ; пориви вітру 17-22 м/с; температура вночі від 1° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла.

В Україні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме: погода на 29 жовтня 2025 фото 1

У Київській області та столиці хмарно з проясненнями. Вдень невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 2-7° тепла, вдень 8-13°; у Києві вночі 4-6° тепла, вдень 10-12°.

Як повідомила синоптикиня Наталка Діденко, початок нового тижня в Україні буде прохолодним і дощовим, однак уже з четверга, 30 жовтня очікується потепління та прояснення в більшості областей.

