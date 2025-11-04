В Україні хмарно та дощитиме: погода на 4 листопада 2025
У Київській області та столиці пройдуть невеликі дощі
У вівторок, 4 листопада, в Україні прогнозується хмарна погода з проясненнями, без суттєвих опадів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, вдень в Україні, крім сходу та південного сходу, невеликі, місцями помірні дощі. На півдні країни вночі та вранці місцями туман.
Вітер південно-західний, на сході та південному сході південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-9° тепла; вдень 8-13°, на півдні країни до 16°.
У Київській області та столиці хмарно: невеликі, по області вдень місцями помірні дощі. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 3-8° тепла, вдень 8-13° у Києві вночі 6-8° тепла, вдень 10-12°.
Як повідомила синоптикиня Наталка Діденко, початок нового тижня в Україні буде прохолодним і дощовим, однак уже з четверга, 30 жовтня очікується потепління та прояснення в більшості областей.
