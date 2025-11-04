Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

В Україні хмарно та дощитиме: погода на 4 листопада 2025

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
В Україні хмарно та дощитиме: погода на 4 листопада 2025
Прогноз погоди на 4 листопада
фото: glavcom.ua

У Київській області та столиці пройдуть невеликі дощі

У вівторок, 4 листопада, в Україні прогнозується хмарна погода з проясненнями, без суттєвих опадів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, вдень в Україні, крім сходу та південного сходу, невеликі, місцями помірні дощі. На півдні країни вночі та вранці місцями туман. 

Вітер південно-західний, на сході та південному сході південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-9° тепла; вдень 8-13°, на півдні країни до 16°.

В Україні хмарно та дощитиме: погода на 4 листопада 2025 фото 1

У Київській області та столиці хмарно: невеликі, по області вдень місцями помірні дощі. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 3-8° тепла, вдень 8-13° у Києві вночі 6-8° тепла, вдень 10-12°.

Як повідомила синоптикиня Наталка Діденко, початок нового тижня в Україні буде прохолодним і дощовим, однак уже з четверга, 30 жовтня очікується потепління та прояснення в більшості областей.

Читайте також:

Теги: погода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві мінлива хмарність
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
Аномальна спека щороку забирає сотні тисяч життів
Через спеку щохвилини вмирає одна людина – The Guardian
31 жовтня, 14:00
Прогноз погоди на 30 жовтня
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 30 жовтня 2025
30 жовтня, 06:00
В Україну прийде потепління та прояснення після дощового початку тижня
В Україну після дощів прийде потепління: синоптикиня назвала дати
27 жовтня, 05:26
Прогноз погоди на тиждень з 27 жовтня по 2 листопада 2025 року
Прогноз погоди на тиждень 27 жовтня – 2 листопада 2025 року
26 жовтня, 22:30
У Києві хмарно, дощитиме
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
Прогноз погоди на 22 жовтня
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 22 жовтня 2025
22 жовтня, 06:05
У Києві хмарно з проясненнями
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
У Києві хмарно
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59

Суспільство

В Україні хмарно та дощитиме: погода на 4 листопада 2025
В Україні хмарно та дощитиме: погода на 4 листопада 2025
У горах на Рахівщині рятувальники виявили тіла двох загиблих чоловіків
У горах на Рахівщині рятувальники виявили тіла двох загиблих чоловіків
У Башкирії прогриміли вибухи на нафтохімічному заводі: є руйнування
У Башкирії прогриміли вибухи на нафтохімічному заводі: є руйнування
Дрони атакували Кстовський НПЗ у Нижегородській області
Дрони атакували Кстовський НПЗ у Нижегородській області
Шмигаль повідомив подробиці зустрічі з делегацією НАТО
Шмигаль повідомив подробиці зустрічі з делегацією НАТО
4 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Відомий телеведучий Євген Синельников стане батьком удруге
Вчора, 15:54
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
Вчора, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua