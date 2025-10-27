У низці областей оголошено І рівень небезпеки: деталі від синоптиків

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, комунальних та будівельних підприємств та руху транспорту

27 жовтня та вночі 28 жовтня очікуються пориви південно-східного вітру 15-20 м/с

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Укргідрометцентр.

Вдень 27 жовтня та вночі 28 жовтня у східних, південно-східних, Полтавській та Сумській областях значні дощі, пориви південно-східного вітру 15-20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий.

Синоптики наголошують, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, комунальних та будівельних підприємств та руху транспорту.

Як повідомлялося, початок нового тижня в Україні буде прохолодним і дощовим, однак уже з четверга, 30 жовтня очікується потепління та прояснення в більшості областей. 27 жовтня, у понеділок, дощі пройдуть у центральних областях (крім Вінницької), на півдні, сході та Сумщині. У цих регіонах також прогнозується сильний південно-східний вітер.

Нагадаємо, цього тижня в Україні збережеться помірна осіння погода, характерна для кінця жовтня – початку листопада. Очікується мінлива хмарність, невеликі дощі на початку тижня, період потепління до +20°C у Південних та Східних регіонах, і повернення опадів на вихідних. Температурний фон загалом збережеться без потужних заморозків.