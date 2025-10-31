Головна Світ Соціум
Через спеку щохвилини вмирає одна людина – The Guardian

glavcom.ua
Аномальна спека щороку забирає сотні тисяч життів
За останні чотири роки середньостатистична людина 19 днів на рік зазнавала впливу небезпечної для життя спеки, а без глобального потепління, викликаного діяльністю людей, їх було б лише три 

У світі через екстремальну спеку щохвилини помирає одна людина, а рівень смертності, пов'язаний із глобальним потеплінням, зріс на 23% з 1990-х років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт The Lancet Countdown, опублікований виданням The Guardian.  

Згідно з даними звіту, у період з 2012 по 2021 рік у світі через спеку в середньому щорічно помирали 546 тис. осіб.

«Це справді приголомшлива цифра, і вона продовжує зростати», – зазначила професорка Оллі Джей з Сіднейського університету.

Вплив глобального потепління посилюється: за останні чотири роки середньостатистична людина 19 днів на рік зазнавала впливу небезпечної для життя спеки. Експерти підкреслюють, що без глобального потепління, спричиненого діяльністю людини, ця кількість становила б лише три дні.

The Lancet Countdown – це масштабний щорічний звіт, підготовлений Університетським коледжем Лондона (UCL) спільно зі Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ). У ньому експерти аналізують і документують вплив зміни клімату на здоров'я населення планети.

У документі наголошується, що збитки від зміни клімату будуть лише посилюватися, якщо світові лідери не змінять свою політику, а нафтові компанії продовжать розробляти нові родовища. Експерти вказують, що залежність планети від викопного палива призводить до: забруднення повітря, масштабних лісових пожеж та поширення захворювань.

Докторка Марина Романелло з Університетського коледжу Лондона підкреслила необхідність рішучих дій: «Якщо ми продовжимо фінансувати викопне паливо і сприяти його розширенню, ми знаємо, що здорове майбутнє неможливе». Експерти заявляють, що існують рішення, які допоможуть уникнути кліматичної катастрофи та захистити життя людей.

До слова, панєвропейська комісія з питань клімату та здоров'я опублікувала відкритого листа, в якому закликає до негайних дій у зв'язку з ескалацією кризи охорони здоров'я в Європі та Центральній Азії. Згідно з даними, Європа є регіоном, що нагрівається найшвидше, – вдвічі швидше, ніж у середньому по світу. Хоча 2024 рік був найспекотнішим в історії спостережень, 2025-й вже на шляху до того, щоб побити цей рекорд.

клімат Європа спека засушлива погода рекорд погода

