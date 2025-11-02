Прогноз погоди на тиждень 3 – 9 листопада 2025 року
З 3 по 9 листопада в Україні очікується потепління з дощами на початку тижня
Цього тижня в Україні розпочнеться період помірно теплої погоди для листопада, проте перші дні тижня принесуть із собою опади. Очікується, що найвищі температурні показники будуть зафіксовані у південних регіонах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».
3 листопада
Понеділок. Стовпчики термометрів покажуть:
- На півночі та в Центрі: Температура вночі +7°..+10°, вдень +10°..+15°. Хмарно, місцями дощ.
- На півдні: Температура вночі +8°..+12°, вдень +16°..+20°. Мінлива хмарність, переважно без істотних опадів.
- На заході: Температура вночі +6°..+9°, вдень +10°..+14°. Хмарно, очікується дощ.
- На сході: Температура вночі +7°..+11°, вдень +14°..+18°. Хмарно з проясненнями.
- У Києві: Температура вночі +7°..+9°, вдень +13°..+15°. Хмарно, можливий невеликий дощ.
4 листопада
Вівторок. Стовпчики термометрів покажуть:
- На півночі та в Центрі: Температура вночі +6°..+9°, вдень +11°..+14°. Хмарно, очікуються дощі.
- На півдні: Температура вночі +9°..+12°, вдень +15°..+18°. Хмарно з проясненнями, місцями дощ.
- На заході: Температура вночі +5°..+8°, вдень +9°..+13°. Хмарно, дощ.
- На сході: Температура вночі +8°..+11°, вдень +15°..+18°. Мінлива хмарність.
- У Києві: Температура вночі +7°..+9°, вдень +12°..+13°. Хмарно, ймовірний дощ.
5 листопада
Середа. Стовпчики термометрів покажуть:
- На півночі та в Центрі: Температура вночі +5°..+8°, вдень +10°..+13°. Хмарно, місцями дощі.
- На півдні: Температура вночі +7°..+10°, вдень +14°..+17°. Хмарно, дощ.
- На заході: Температура вночі +4°..+7°, вдень +9°..+12°. Хмарно, місцями невеликий дощ.
- На сході: Температура вночі +6°..+9°, вдень +13°..+16°. Мінлива хмарність.
- У Києві: Температура вночі +6°..+8°, вдень +10°..+12°. Хмарно, дощ.
6 листопада
Четвер. Стовпчики термометрів покажуть:
- На півночі та в Центрі: Температура вночі +4°..+7°, вдень +10°..+13°. Переважно мінлива хмарність, без істотних опадів.
- На півдні: Температура вночі +7°..+10°, вдень +15°..+18°. Сонячно, малохмарно.
- На заході: Температура вночі +3°..+6°, вдень +9°..+12°. Мінлива хмарність.
- На сході: Температура вночі +5°..+8°, вдень +14°..+17°. Переважно сонячно.
- У Києві: Температура вночі +5°..+7°, вдень +11°..+13°. Мінлива хмарність.
7 листопада
П'ятниця. Стовпчики термометрів покажуть:
- На півночі та в Центрі: Температура вночі +5°..+8°, вдень +11°..+14°. Переважно сонячно.
- На півдні: Температура вночі +8°..+11°, вдень +16°..+19°. Сонячно, без опадів.
- На заході: Температура вночі +4°..+7°, вдень +10°..+13°. Мінлива хмарність.
- На сході: Температура вночі +7°..+10°, вдень +15°..+18°. Сонячно, без опадів.
- У Києві: Температура вночі +6°..+8°, вдень +11°..+13°. Переважно сонячно.
8 листопада
Субота. Стовпчики термометрів покажуть:
- На півночі та в Центрі: Температура вночі +6°..+9°, вдень +12°..+15°. Мінлива хмарність.
- На півдні: Температура вночі +9°..+12°, вдень +17°..+20°. Сонячно.
- На заході: Температура вночі +5°..+8°, вдень +11°..+14°. Мінлива хмарність, без істотних опадів.
- На сході: Температура вночі +8°..+11°, вдень +16°..+19°. Переважно сонячно.
- У Києві: Температура вночі +6°..+8°, вдень +12°..+14°. Мінлива хмарність.
9 листопада
Неділя. Стовпчики термометрів покажуть:
- На півночі та в Центрі: Температура вночі +5°..+8°, вдень +10°..+13°. Хмарно, можливий невеликий дощ.
- На півдні: Температура вночі +8°..+11°, вдень +16°..+19°. Мінлива хмарність, місцями дощ.
- На заході: Температура вночі +4°..+7°, вдень +9°..+12°. Хмарно, місцями дощ.
- На сході: Температура вночі +7°..+10°, вдень +15°..+18°. Мінлива хмарність.
- У Києві: Температура вночі +5°..+7°, вдень +10°..+12°. Хмарно, можливий невеликий дощ.
