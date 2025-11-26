В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада

У більшості північних, центральних, Чернівецькій, Хмельницькій та Одеській областях вдень невеликий дощ

Сьогодні, 27 листопада, в Україні хмарно, у деяких областях дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

У багатьох регіонах України без істотних опадів, у більшості північних, центральних, Чернівецькій, Хмельницькій та Одеській областях вдень невеликий дощ. Вночі та вранці на Закарпатті та Прикарпатті місцями туман. Вітер південно-східний буде рухатись зі швидкістю 5-10 м/с. Температура у західних областях вночі від 3° до - 2°, вдень 1-6°, у південній частині вночі в межах +6..11°, в денні години 12-17°; на решті території вночі 4-9° тепла, вдень стовпчики термометрів будуть сягати 7-12°.

Прогноз погоди на 27 листопада Укргідрометцентр

У четвер, 27 листопада, у Києві хмарно. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура по Київській області вночі 4-9° тепла, вдень 7-10°, у столиці вночі та вдень 7-9° тепла.

Як відомо, цього тижня в Україні відбудеться подальше зниження температури, характерне для кінця осені. У більшості регіонів очікуються нічні морози, денна температура коливатиметься близько нуля, а також можливий мокрий сніг та сніг, що призведе до ожеледиці на дорогах.