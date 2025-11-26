Головна Новини
search button user button menu button

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
У Києві хмарно
фото: glavcom.ua

У більшості північних, центральних, Чернівецькій, Хмельницькій та Одеській областях вдень невеликий дощ

Сьогодні, 27 листопада, в Україні хмарно, у деяких областях дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

У багатьох регіонах України без істотних опадів, у більшості північних, центральних, Чернівецькій, Хмельницькій та Одеській областях вдень невеликий дощ. Вночі та вранці на Закарпатті та Прикарпатті місцями туман. Вітер південно-східний буде рухатись зі швидкістю 5-10 м/с. Температура у західних областях вночі від 3° до - 2°, вдень 1-6°, у південній частині вночі в межах +6..11°, в денні години 12-17°; на решті території вночі 4-9° тепла, вдень стовпчики термометрів будуть сягати 7-12°.

Прогноз погоди на 27 листопада
Прогноз погоди на 27 листопада
Укргідрометцентр

У четвер, 27 листопада, у Києві хмарно. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура по Київській області вночі 4-9° тепла, вдень 7-10°, у столиці вночі та вдень 7-9° тепла.

Як відомо, цього тижня в Україні відбудеться подальше зниження температури, характерне для кінця осені. У більшості регіонів очікуються нічні морози, денна температура коливатиметься близько нуля, а також можливий мокрий сніг та сніг, що призведе до ожеледиці на дорогах. 

Читайте також:

Теги: погода вітер Укргідрометцентр прогноз погоди

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами Віталія Зайченка, обмеження діятимуть лише в години пікового навантаження системи
Глава «Укренерго» пояснив, чому запроваджено аварійні відключення світла
27 жовтня, 15:14
28-30 жовтня в Карпатах пориви вітру 17-22 м/с
Карпати накрила негода: оголошено штормове попередження
28 жовтня, 10:08
Прогноз погоди на тиждень 3 – 9 листопада 2025 року
Прогноз погоди на тиждень 3 – 9 листопада 2025 року
2 листопада, 23:03
Прогноз погоди на 6 листопада
В Україні хмарно з проясненнями, без опадів: погода на 6 листопада 2025
6 листопада, 06:00
У Києві хмарно
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
16 листопада, 06:01
У Києві хмарно з проясненнями
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
25 листопада, 06:01
У Києві хмарно з проясненнями
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
Вчора, 06:01
У Покровськ завели 425-й штурмовий полк, який, за словами головкома, діє дуже ефективно
Сирський майже весь час перебуває під Покровськом: яка ситуація в місті
9 листопада, 21:48
Клімат стає проблемою для людства
Літо в Європі подовжиться на 42 дні: деталі дослідження
24 листопада, 14:29

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
25 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
24 листопада, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
24 листопада, 10:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua