Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Глава «Укренерго» пояснив, чому запроваджено аварійні відключення світла

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Глава «Укренерго» пояснив, чому запроваджено аварійні відключення світла
За словами Віталія Зайченка, обмеження діятимуть лише в години пікового навантаження системи
фото: «Укренерго»

Причиною відключень стала хмарна погода

«Укренерго» вимушене було запровадити графіки аварійних відключень електроенергії через підвищене споживання світла. Причиною цьому стала хмарна погода. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника «Укренерго» Віталія Зайченка в ефірі телемарафону.

Як зазначив очільник компанії, на сьогодні планувалися графіки обмеження потужності для промисловості. Однак ці графіки не були ефективними. Він наголосив, що фахівці не розраховували, що споживання буде вище через хмарну погоду на території України.

«Тому ми були змушені ввести графіки аварійних відключень, які з часом перейдуть на погодинні, щоб споживачі розуміли, за яким графіком отримуватимуть світло», – пояснив глава компанії.

Зайченко уточнив, що ці обмеження діятимуть лише в години пікового навантаження системи. За його словами, це ранковий період із 10:00 до 12:00 та вечірній – із 15:00 до 19:00. «Ми не плануємо обмежувати споживачів протягом усієї доби. Є лише періоди дефіциту потужності системи. В інші години ми сподіваємося забезпечити всіх споживачів електроенергією без обмежень», - каже він.

Як повідомлялося, унаслідок російських ударів по енергооб’єктах – на ранок були знеструмлені споживачі у кількох регіонах. Зокрема – у Сумській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

До слова, The Economist писав, що російські атаки на енергетичну інфраструктуру України набирають нових масштабів. Кремль активно використовує дешеві дрони Shahed та ракети для завдання точкових ударів по електричних мережах країни. З приходом зими Росія прагне зруйнувати ключові елементи енергетичної системи, сподіваючись зробити великі частини України непридатними для життя.

Читайте також:

Теги: Укренерго відключення світла відключення погода електроенергія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

РФ вдарила по Сумщині: частина громади знеструмлена
РФ вдарила по Сумщині: частина громади знеструмлена
Сьогодні, 08:47
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Відключення світла 23 жовтня 2025 року: як діятимуть графіки в Києві та області
23 жовтня, 07:57
У Чернігівській області оператор системи розподілу наразі застосовує погодинні відключення для побутових споживачів
В Україні 20 жовтня введуть графіки відключень світла
19 жовтня, 19:50
Відключення світла 17 жовтня 2025 року: як діятимуть графіки
Відключення світла 17 жовтня 2025 року: як діятимуть графіки
17 жовтня, 07:41
У низці областей введено аварійні відключення світла
У низці областей введено аварійні відключення світла
16 жовтня, 09:45
В яких областях запроваджено аварійні відключення світла: деталі від «Укренерго»
В яких областях запроваджено аварійні відключення світла: деталі від «Укренерго»
10 жовтня, 09:47
У Києві хмарно, дощитиме
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
На Ставці були доповіді по розгортанню ППО
Зеленський провів енергетичну Ставку
6 жовтня, 20:47
У Києві мінлива хмарність, дощ
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01

Події в Україні

Окупанти захопили Родинське на Донеччині? «Азов» зробив заяву
Окупанти захопили Родинське на Донеччині? «Азов» зробив заяву
Глава «Укренерго» пояснив, чому запроваджено аварійні відключення світла
Глава «Укренерго» пояснив, чому запроваджено аварійні відключення світла
Радіодиктант національної єдності: топ-10 слів, які могли заплутати учасників
Радіодиктант національної єдності: топ-10 слів, які могли заплутати учасників
У багатьох містах тимчасово окупованого Криму зірвано опалювальний сезон
У багатьох містах тимчасово окупованого Криму зірвано опалювальний сезон
Сили оборони уразили нафтобазу окупантів на Луганщині
Сили оборони уразили нафтобазу окупантів на Луганщині
Виробництво винищувачів в Україні: шведський виробник заявив про амбітні плани
Виробництво винищувачів в Україні: шведський виробник заявив про амбітні плани

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua