Глава «Укренерго» пояснив, чому запроваджено аварійні відключення світла

Причиною відключень стала хмарна погода

«Укренерго» вимушене було запровадити графіки аварійних відключень електроенергії через підвищене споживання світла. Причиною цьому стала хмарна погода. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника «Укренерго» Віталія Зайченка в ефірі телемарафону.

Як зазначив очільник компанії, на сьогодні планувалися графіки обмеження потужності для промисловості. Однак ці графіки не були ефективними. Він наголосив, що фахівці не розраховували, що споживання буде вище через хмарну погоду на території України.

«Тому ми були змушені ввести графіки аварійних відключень, які з часом перейдуть на погодинні, щоб споживачі розуміли, за яким графіком отримуватимуть світло», – пояснив глава компанії.

Зайченко уточнив, що ці обмеження діятимуть лише в години пікового навантаження системи. За його словами, це ранковий період із 10:00 до 12:00 та вечірній – із 15:00 до 19:00. «Ми не плануємо обмежувати споживачів протягом усієї доби. Є лише періоди дефіциту потужності системи. В інші години ми сподіваємося забезпечити всіх споживачів електроенергією без обмежень», - каже він.

Як повідомлялося, унаслідок російських ударів по енергооб’єктах – на ранок були знеструмлені споживачі у кількох регіонах. Зокрема – у Сумській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

До слова, The Economist писав, що російські атаки на енергетичну інфраструктуру України набирають нових масштабів. Кремль активно використовує дешеві дрони Shahed та ракети для завдання точкових ударів по електричних мережах країни. З приходом зими Росія прагне зруйнувати ключові елементи енергетичної системи, сподіваючись зробити великі частини України непридатними для життя.