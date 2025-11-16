Головна Новини
search button user button menu button

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
У Києві хмарно
фото: glavcom.ua

У західних, Житомирській, Вінницькій та Київській областях невеликий дощ

Сьогодні, 16 листопада, в Україні хмарно, у деяких областях дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Вночі на північному сході країни невеликий дощ та мокрий сніг, вдень у західних, Житомирській, Вінницькій та Київській областях невеликий (в Карпатах помірний) дощ, на решті території без істотних опадів. Вночі та вранці у південній частині та на Прикарпатті місцями туман. Вітер переважно східний, 5-10 м/с. Температура у північній частині вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 3-8° тепла, на решті території вночі 2-7° тепла, вдень 6-11°, на півдні країни 9-14°.

Прогноз погоди на 16 листопада
Прогноз погоди на 16 листопада
Укргідрометцентр

У неділю, 16 листопада, у Києві хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер переважно східний, 5-10 м/с. Температура по Київській області вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 3-8° тепла, у столиці вночі близько 0°, вдень 4-6° тепла.

Як відомо, упродовж найближчих днів в Україні очікуються часті коливання температури, а вже наступного тижня можливе різке похолодання та опади у вигляді мокрого снігу. Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

«П`ятниця-субота – потепління. Неділя – похолодання. Понеділок – потепління. Вівторок – істотне похолодання до невеликих «мінусів» вночі, а вдень до +2, +6°С і є ймовірність 19 листопада на заході, півночі та в центрі України мокрого снігу», – йдеться у повідомленні.

Читайте також:

Теги: Укргідрометцентр вітер Наталка Діденко погода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прогноз погоди на 19 лютого
В Україні дощитиме: погода на 19 жовтня 2025
19 жовтня, 06:06
Прогноз погоди на 21 жовтня
В Україні хмарно, дощитиме лише на сході країни: погода на 21 жовтня 2025
21 жовтня, 06:05
У Києві хмарно, дощитиме
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
Прогноз погоди на 27 жовтня
В Україні пройдуть дощі: погода на 27 жовтня 2025
27 жовтня, 06:00
У Києві без опадів
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
У Києві мінлива хмарність, без опадів
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59
Прогноз погоди на 7 листопада
В Україні хмарно з проясненнями, без опадів: погода на 7 листопада 2025
7 листопада, 06:05
Прогноз погоди на 12 листопада
В Україні пройдуть невеликі дощі: погода на 12 листопада 2025
12 листопада, 06:00
Прогноз погоди на 4 листопада
В Україні хмарно та дощитиме: погода на 4 листопада 2025
4 листопада, 06:00

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
Сьогодні, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38
Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
12 листопада, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua