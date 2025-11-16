В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада

У західних, Житомирській, Вінницькій та Київській областях невеликий дощ

Сьогодні, 16 листопада, в Україні хмарно, у деяких областях дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Вночі на північному сході країни невеликий дощ та мокрий сніг, вдень у західних, Житомирській, Вінницькій та Київській областях невеликий (в Карпатах помірний) дощ, на решті території без істотних опадів. Вночі та вранці у південній частині та на Прикарпатті місцями туман. Вітер переважно східний, 5-10 м/с. Температура у північній частині вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 3-8° тепла, на решті території вночі 2-7° тепла, вдень 6-11°, на півдні країни 9-14°.

Прогноз погоди на 16 листопада Укргідрометцентр

У неділю, 16 листопада, у Києві хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер переважно східний, 5-10 м/с. Температура по Київській області вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 3-8° тепла, у столиці вночі близько 0°, вдень 4-6° тепла.

Як відомо, упродовж найближчих днів в Україні очікуються часті коливання температури, а вже наступного тижня можливе різке похолодання та опади у вигляді мокрого снігу. Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

«П`ятниця-субота – потепління. Неділя – похолодання. Понеділок – потепління. Вівторок – істотне похолодання до невеликих «мінусів» вночі, а вдень до +2, +6°С і є ймовірність 19 листопада на заході, півночі та в центрі України мокрого снігу», – йдеться у повідомленні.