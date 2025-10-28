Карпати накрила негода: оголошено штормове попередження

Оголошено І рівень небезпечності, жовтий

Сьогодні, 28 жовтня, на високогірʼї Карпат температура повітря -5°С. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на гірських рятувальників Прикарпаття.

«Станом на 08:20 28.10.2025 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість до 50 м. Вітер південно-західний 13-15 м/с., температура повітря -5°С», – йдеться у повідомленні.

Синоптики також попереджають, що 28-30 жовтня в Карпатах пориви вітру 17-22 м/с. І рівень небезпечності, жовтий. «Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту», – йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

Як повідомлялося, початок нового тижня в Україні буде прохолодним і дощовим, однак уже з четверга, 30 жовтня очікується потепління та прояснення в більшості областей. 27 жовтня, у понеділок, дощі пройдуть у центральних областях (крім Вінницької), на півдні, сході та Сумщині. У цих регіонах також прогнозується сильний південно-східний вітер.

Нагадаємо, цього тижня в Україні збережеться помірна осіння погода, характерна для кінця жовтня – початку листопада. Очікується мінлива хмарність, невеликі дощі на початку тижня, період потепління до +20°C у Південних та Східних регіонах, і повернення опадів на вихідних. Температурний фон загалом збережеться без потужних заморозків.