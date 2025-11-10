В Україні хмарно: погода на 10 листопада

В західних та північних областях місцями дощитиме, в південних та більшості центральних областей помірні дощі

Сьогодні, 10 листопада, в Україні хмарно з проясненнями, у деяких областях дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В західних та північних областях місцями дощитиме, в південних та більшості центральних областей вночі помірні дощі. Вночі та вранці в Україні, крім північної частини, туман. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° тепла (у західних областях 1-6°), вдень 8-13°, на півдні країни вночі 7-12°, вдень 11-16°.

Прогноз погоди на 10 листопада Укргідрометцентр

У понеділок, 10 листопада, у Києві хмарно. Місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура по Київській області вночі 4-9° тепла, вдень 8-13°, у столиці вночі 7-9° тепла, вдень 10-12°.

Як відомо, цього тижня в Україні переважатиме типова осіння погода: температура повітря буде коливатися, приносячи як короткочасне потепління, так і зниження температури. У більшості регіонів очікуються дощі, а ближче до кінця тижня можливі перші опади у вигляді мокрого снігу, особливо в північних областях.