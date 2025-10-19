Головна Країна Суспільство
Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Прогноз погоди на 19 лютого
фото: glavcom.ua

У Київській області та столиці пройде невеликий дощ

У неділю, 19 жовтня, в Україні прогнозується хмарна погода, дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, вдень на крайньому заході країни, Одещині та Миколаївщині без опадів. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, вдень у західних, Вінницькій та Одеській областях пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла, на крайньому півдні країни до 10°; вдень у північних, західних, Вінницькій та Черкаській областях 4-9° тепла, на решті території 8-13°.
В Карпатах вночі мокрий сніг, вдень без опадів; температура вночі близько 0°, вдень 1-4° тепла.

В Україні дощитиме: погода на 19 жовтня 2025 фото 1

У Київській області та столиці пройде невеликий дощ. Вітер західний 7-12 м/с. Температура по області вночі 2-7° тепла, вдень 4-9°; уКиєві вночі 3-5° тепла, вдень 6-8°.

Зауважимо, що заморозки та сильний вітер прогнозують синоптики Укргідрометцентру у найближчі дні. 

Так, уночі 20 та 21 жовтня у західних областях, а також вночі 21 жовтня на Житомирщині та Вінниччині очікуються заморозки в повітрі 0-4°С (ІІ рівень небезпеки – помаранчевий).

А вже 19 жовтня у західних, Вінницькій та Одеській областях – пориви вітру 15–20 м/с (І рівень небезпеки – жовтий).

Читайте також:

