«Метеобомба» насувається на Європу: швидкість вітру сягатиме 160 км/год

Сильний шторм обрушився на атлантичне узбережжя Франції і прямуватиме далі

Країни Західної Європи готуються до удару потужного та швидкоплинного шторму, який метеорологи охрестили «бомбовим циклоном» або «метеобомбою». Це небезпечне метеорологічне явище, що виникає внаслідок стрімкого падіння атмосферного тиску, несе загрозу шквальних вітрів, сильних злив та значних транспортних проблем на континенті. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Euronews.

Термін «метеобомба» (або «бомбовий циклон») використовується для опису позатропічної області низького тиску, яка інтенсивно посилюється: атмосферний тиск у її центрі падає щонайменше на 24 гектопаскалі (гПа) протягом 24 годин. Це швидке падіння тиску спричиняє виникнення надзвичайно сильного шторму, здатного викликати екстремальні погодні явища, включаючи штормові припливи та повені.

Циклон рухається над Атлантикою і пройде в районі між Біскайською затокою, Ла-Маншем та Північним морем, після чого рушить углиб континенту.

Сильний шторм обрушився на атлантичне узбережжя Франції вже вчора ввечері. Близько опівночі центр низького тиску досягне Ла-Маншу. Очікується, що він торкнеться Іспанії, де в Біскайській затоці швидкість штормового вітру досягатиме 130 км/год.

Близько опівдня у четвер «метеобомба» продовжить рух у бік Північного моря. Сильні штормові вітри очікуються між Гентом та Амстердамом. На заході та південному заході Німеччини, зокрема у Шварцвальді пориви вітру розгоняться до 120 км/год.

У п'ятницю вранці сильний шквальний вітер обрушиться із заходу та північного заходу на узбережжі Північного моря. У Гамбурзі та Бремені можливі пориви до 110 км/год.

Шторм досягне свого піку в Німеччині опівдні у п'ятницю. По всій країні можливі сильні вітри швидкістю близько 100 км/год, деякі метеорологічні моделі попереджають про пориви до 160 км/год. Шторм почне поступово відступати ввечері у п'ятницю. Однак, небезпека зберігатиметься до вечора суботи: на узбережжі ще можливі штормові дощі.

Мешканців Франції, Німеччини, Іспанії та інших країн регіону закликають бути максимально обережними, стежити за повідомленнями місцевої влади та уникати подорожей у період найвищої активності циклону.

Нагадаємо, сьогодні, 23 жовтня, в Україні опадів не очікується, у деяких областях може пройти невеликий дощ.