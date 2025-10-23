Головна Світ Соціум
search button user button menu button

«Метеобомба» насувається на Європу: швидкість вітру сягатиме 160 км/год

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
«Метеобомба» насувається на Європу: швидкість вітру сягатиме 160 км/год
Штормова погода дошкулятиме Європі
фото із відкритих джерел

Сильний шторм обрушився на атлантичне узбережжя Франції і прямуватиме далі 

Країни Західної Європи готуються до удару потужного та швидкоплинного шторму, який метеорологи охрестили «бомбовим циклоном» або «метеобомбою». Це небезпечне метеорологічне явище, що виникає внаслідок стрімкого падіння атмосферного тиску, несе загрозу шквальних вітрів, сильних злив та значних транспортних проблем на континенті. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на  Euronews. 

Термін «метеобомба» (або «бомбовий циклон») використовується для опису позатропічної області низького тиску, яка інтенсивно посилюється: атмосферний тиск у її центрі падає щонайменше на 24 гектопаскалі (гПа) протягом 24 годин. Це швидке падіння тиску спричиняє виникнення надзвичайно сильного шторму, здатного викликати екстремальні погодні явища, включаючи штормові припливи та повені.

Циклон рухається над Атлантикою і пройде в районі між Біскайською затокою, Ла-Маншем та Північним морем, після чого рушить углиб континенту.

Сильний шторм обрушився на атлантичне узбережжя Франції вже вчора ввечері. Близько опівночі центр низького тиску досягне Ла-Маншу. Очікується, що він торкнеться Іспанії, де в Біскайській затоці швидкість штормового вітру досягатиме 130 км/год.

Близько опівдня у четвер «метеобомба» продовжить рух у бік Північного моря. Сильні штормові вітри очікуються між Гентом та Амстердамом. На заході та південному заході Німеччини, зокрема у Шварцвальді пориви вітру розгоняться до 120 км/год.

У п'ятницю вранці сильний шквальний вітер обрушиться із заходу та північного заходу на узбережжі Північного моря. У Гамбурзі та Бремені можливі пориви до 110 км/год.

Шторм досягне свого піку в Німеччині опівдні у п'ятницю. По всій країні можливі сильні вітри швидкістю близько 100 км/год, деякі метеорологічні моделі попереджають про пориви до 160 км/год. Шторм почне поступово відступати ввечері у п'ятницю. Однак, небезпека зберігатиметься до вечора суботи: на узбережжі ще можливі штормові дощі.

Мешканців Франції, Німеччини, Іспанії та інших країн регіону закликають бути максимально обережними, стежити за повідомленнями місцевої влади та уникати подорожей у період найвищої активності циклону.

Нагадаємо, сьогодні, 23 жовтня, в Україні опадів не очікується, у деяких областях може пройти невеликий дощ.

Читайте також:

Теги: шторм вітер небезпека погода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві без опадів
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
Шторм Емі залишив сотні тисяч людей без світла у Великій Британії та Ірландії
Шторм Емі залишив сотні тисяч людей без світла у Великій Британії та Ірландії
4 жовтня, 05:28
Прогноз погоди на 5 жовтня
В Україні дощитиме: погода на 5 жовтня 2025
5 жовтня, 06:00
Прогноз погоди на 6 жовтня
В Україні хмарно та місцями дощитиме: погода на 6 жовтня 2025
6 жовтня, 06:11
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59
У Києві хмарно з проясненнями
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
Божі корівки готуються до зимівлі, для неї вони вибирають теплі місця
Центральну та Південну Росію тероризують хижі сонечка
27 вересня, 20:07
Синоптики закликають стежити за подальшими уточненнями прогнозу погоди
Чи чекати тепла? Синоптикиня розповіла, що буде з температурою в жовтні
4 жовтня, 20:58
Уночі 20 та 21 жовтня у західних областях очікуються заморозки в повітрі 0-4°
В Україну сунуть заморозки та сильний вітер – синоптики попередили про небезпеку
18 жовтня, 21:34

Соціум

Польські рибалки зловили рекордного сома
Польські рибалки зловили рекордного сома
Саркозі отримує погрози у в'язниці: прокуратура розпочала розслідування
Саркозі отримує погрози у в'язниці: прокуратура розпочала розслідування
Польща призупинила депортацію двох українців, затриманих на концерті репера Коржа
Польща призупинила депортацію двох українців, затриманих на концерті репера Коржа
«Метеобомба» насувається на Європу: швидкість вітру сягатиме 160 км/год
«Метеобомба» насувається на Європу: швидкість вітру сягатиме 160 км/год
Гелікоптер із президенткою Індії застряг у бетоні (відео)
Гелікоптер із президенткою Індії застряг у бетоні (відео)
У Чехії вчителька, яка виправдовувала Росію, не змогла оскаржити рішення суду: деталі справи
У Чехії вчителька, яка виправдовувала Росію, не змогла оскаржити рішення суду: деталі справи

Новини

В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
Сьогодні, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua