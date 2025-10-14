В Україні місцями дощитиме: погода на 14 жовтня 2025

У Київській області та столиці пройде невеликий дощ

У вівторок, 14 жовтня, в Україні прогнозується хмарна погода, дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, у північній частині невеликий дощ, місцями з мокрим снігом; вдень в Україні, крім південного сходу, місцями невеликий дощ.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, у південних, центральних, східних і Сумській областях заморозки на поверхні ґрунту 0-3°; вдень 5-10° тепла, на півдні та південному сході країни 9-14°. В Карпатах вночі без опадів, вдень невеликий мокрий сніг; температура вночі 0-5° морозу, вдень 1-5° тепла.

У Київській області та столиці пройде невеликий дощ. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 1-6° тепла, вдень 5-10°; у Києві вночі 3-5° тепла, вдень 7-9°.

Раніше синоптикиня Наталка Діденко поділилась, що у жовтні ще очікуються сонячні та теплі дні.

«Потепління ще буде, жовтень має там в загашничку високі градуси і сонечко. Але не забуваємо одягатися тепло, уважно стежити за дорогою, коли за кермом – тумани!», – написала вона.