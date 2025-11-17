В Україні хмарно: погода на 17 листопада

Вдень у західних областях помірні дощі, на Закарпатті місцями значні дощі, на решті території без опадів

Сьогодні, 17 листопада, в Україні хмарно, у деяких областях дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Вночі в північних областях невеликі, вдень у західних областях помірні дощі, на Закарпатті місцями значні дощі, на решті території без опадів. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, в Карпатах, вдень і у західних, Вінницькій та Житомирській областях пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 9-14°, на півдні країни та Прикарпатті до 16°. В Карпатах дощ та мокрий сніг, вдень місцями значний дощ; температура вночі близько 0°, вдень 3-8° тепла.

Прогноз погоди на 17 листопада Укргідрометцентр

У понеділок, 17 листопада, у Києві хмарно. Вночі невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура по Київській області вночі 2-7° тепла, вдень 9-14°, у столиці вночі вночі 3-5° тепла, вдень 10-12°.

Як відомо, цього тижня в Україні збережеться нестійкий характер погоди, типовий для пізньої осені. Очікуються часті опади у вигляді дощу та мокрого снігу, особливо у західних та північних областях, а також значні перепади нічних і денних температур. Найхолодніші ночі очікуються ближче до кінця тижня.