Сьогодні ввечері, а також протягом ночі та вранці 6 листопада на території Київщини та міста Києва очікується густий туман

У столиці та на Київщині оголошено І рівень небезпечності

Столичний регіон попередили про погіршення метеорологічних умов, які очікуються сьогодні ввечері, а також протягом ночі та ранку 6 листопада. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Укргідрометцентр.

У зв’язку з погодними умовами оголошено І рівень небезпечності.

За даними синоптиків, ввечері 5 листопада, а також протягом ночі та вранці 6 листопада на території Київщини та міста Києва очікується густий туман.

Видимість на дорогах у цей період значно погіршиться і складатиме лише 200–500 метрів.

Київ накриває туман: синоптики попереджають про небезпеку інфографіка: Укргідрометцентр

Укргідрометцентр попереджає, що таке різке зниження видимості може стати причиною ускладнення руху транспорту. Водіям рекомендують бути максимально обережними, дотримуватися безпечної дистанції, знижувати швидкість та обов'язково використовувати протитуманні фари.

Нагадаємо, цього тижня в Україні розпочнеться період помірно теплої погоди для листопада, проте перші дні тижня принесуть із собою опади. Очікується, що найвищі температурні показники будуть зафіксовані у південних регіонах.