В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
У Києві хмарно, дощитиме
фото: glavcom.ua

У суботу у північних та східних областях очікуються помірні дощі

Сьогодні, 25 жовтня, в Україні хмарно, у багатьох областях очікується дощ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Вночі помірні дощі, в більшості північних, центральних та південних областей значні дощі, подекуди грози, вдень у північних та східних областях помірні дощі, на решті території без опадів. Вітер переважно західний, 7-12 м/с, вночі на Лівобережжі, вдень у Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 6-11°, у західних областях 2-7° тепла, вдень 8-13°, на півдні країни до 17°. В Карпатах вночі невеликий мокрий сніг, вдень без опадів, температура вночі близько 0°, вдень 2-7° тепла.

Прогноз погоди на 25 жовтня
Прогноз погоди на 25 жовтня
Укргідрометцентр

У суботу, 25 жовтня, у Києві хмарно, вночі значний, вдень помірний дощ. Вітер переважно західний, 7-12 м/с.
Температура по Київській області вночі 6-11°, вдень 8-13°, у столиці вночі 8-10°, вдень 10-12°.

Також синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та у Києві – I рівень небезпечності, жовтий.

Нагадаємо, аналітики MkWeather прогнозують, що зима 2025-2026 років може стати однією з найхолодніших за останні десятиліття, і саме Україна опиниться в епіцентрі потенційного арктичного холоду. Згідно з прогнозом, зима матиме двофазну структуру: грудень буде переважно вологим і відносно м’яким, тоді як січень принесе поступове зниження температур, а лютий – справжню хвилю арктичного холоду з сильними морозами та снігопадами. 

Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр вітер погода

