Синоптики попереджають про заморозки у кількох областях

Оголошено ІІ рівень небезпечності, помаранчевий

Синоптики попереджають про небезпечні та стихійні метеорологічні явища по Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Укргідрометцентр.

Уночі 23 жовтня у східних областях заморозки в повітрі 0-3°С. Оголошено ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.

Нагадаємо, у вівторок, 21 жовтня, в Україні прогнозується хмарна погода, дощитиме тільки на сході країни. У більшості областей Лівобережжя невеликий дощ, на решті території без опадів. Вітер північно-західний, у західних областях з переходом на південно-східний, 5-10 м/с.

Як повідомлялося, цього тижня в Україні збережеться мінлива та нестійка осіння погода. На початку тижня очікується похолодання та опади у вигляді дощу та мокрого снігу, особливо на заході та півночі, з нічними заморозками в окремих регіонах. Ближче до вихідних температура дещо підвищиться, особливо на Півдні.