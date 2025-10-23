Головна Київ Новини
Синоптики попередили про сильні пориви вітру у Києві

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
У Києві оголошено I рівень небезпечності
За прогнозами синоптиків, у столиці завтра ввечері очікується дощ

24 жовтня вдень у Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). Про це попереджають в Українському гідрометцентрі, інформує «Главком».

За прогнозами синоптиків, у столиці завтра хмарно, без опадів, ввечері дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-10°, удень 13-15°.

Основні рекомендації, яких слід дотримуватись містянам під час сильного вітру:

  • всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з незасклених балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • надворі триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт;
  • у разі потреби сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки, телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби КО «Київзеленбуд»: (044) 272-40-18.

Також, коли падіння дерев і гілок загрожує життю, варто звертатися до рятувальників за номерами: 101 або (044) 430-37-13 (телефон КАРС).

При травмуванні людей варто негайно телефонувати 103.

У разі несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків потрібно звертатися за номером: 050-387-35-42 (ЦОДР).

Нагадємо, цього тижня в Україні прогнозується мінлива та нестійка осіння погода. На початку тижня очікується похолодання та опади у вигляді дощу та мокрого снігу, особливо на заході та півночі, з нічними заморозками в окремих регіонах. Ближче до вихідних температура дещо підвищиться, особливо на Півдні.
 
 

