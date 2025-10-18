В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня

Вдень в Україні, крім південного сходу, очікуються дощі

Сьогодні, 18 жовтня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, у деяких областях дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Вночі на північному заході, вдень в Україні, крім південного сходу, дощі. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, вдень на Прикарпатті місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, на крайньому півдні країни до 11°, вдень 8-13°, у центральних, південних та східних областях 11-16°.

Прогноз погоди на 18 жовтня Укргідрометцентр

У суботу, 18 жовтня, у Києві хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура по Київській області вночі 4-9° тепла, вдень 8-13°, у столиці вночі 7-9°, вдень 11-13°.

Нагадаємо, аналітики MkWeather прогнозують, що зима 2025-2026 років може стати однією з найхолодніших за останні десятиліття, і саме Україна опиниться в епіцентрі потенційного арктичного холоду. Згідно з прогнозом, зима матиме двофазну структуру: грудень буде переважно вологим і відносно м’яким, тоді як січень принесе поступове зниження температур, а лютий – справжню хвилю арктичного холоду з сильними морозами та снігопадами.