Київ накриє сильний вітер: оголошено підвищений рівень небезпеки

Ірина Міллер
glavcom.ua
Київ накриє сильний вітер: оголошено підвищений рівень небезпеки
Протягом дня у столиці України пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с
Під час перебування на вулиці рекомендується триматися подалі від дерев, рекламних щитів та незакріплених предметів на балконах

Вдень 18 листопада у Києві пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). Про це попереджають в Українському гідрометцентрі, інформує «Главком».

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту», - йдеться у повідомленні.

У столиці оголошено І рівень небезпечності, жовтий
Основні рекомендації, яких слід дотримуватись містянам під час сильного вітру:

  • всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з незасклених балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • надворі триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт;
  • у разі потреби сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки, телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби КО «Київзеленбуд»: (044) 272-40-18.

Також, коли падіння дерев і гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників за номерами: 101 або (044) 430-37-13 (телефон КАРС).

При травмуванні людей негайно телефонуйте 103.

У разі несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків потрібно звертатися за номером: 050-387-35-42 (ЦОДР).

Нагадаємо, у неділю, 16 листопада, у Києві зафіксували перше цієї осені зниження температури до -1,2°C, що офіційно завершило безморозний період тривалістю 218 днів. Завершився безморозний період, що тривав із 12 квітня – загалом 218 днів. Для порівняння, середня багаторічна дата першого заморозку припадає на 21 жовтня, а типовий безморозний період становить 197 днів.
 

