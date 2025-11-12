Головна Країна Суспільство
В Україні пройдуть невеликі дощі: погода на 12 листопада 2025

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
В Україні пройдуть невеликі дощі: погода на 12 листопада 2025
Прогноз погоди на 12 листопада
У середу, 12 листопада, в Україні прогнозується хмарна погода з проясненнями, без опадів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, над Україною затримається волога повітряна маса, що зумовлюватиме переважно похмуру погоду з дощами, у південно-східній частині країни вночі та вранці – ще й із туманами. Ніч буде теплою, як для цієї пори, а прогрівання повітря вдень незначним.

Вночі та вранці у південно-східних областях місцями туман. Температура вночі 3-8° тепла; вдень 5-10°, на півдні та сході 8-13°. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

В Україні пройдуть невеликі дощі: погода на 12 листопада 2025 фото 1

У Київській області та столиці хмарно з проясненнями, вранці туман та невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 3-8° тепла, вдень 5-10°; у Києві вночі та вдень 6-8° тепла.
 
До слова, «Главком» підготував для вас прогноз магнітних бур на наступні два дні, що базується на даних, які надає Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA.Вимірюється геомагнітна активність за шкалою від 0 до 9. Для позначення використовується планетарний К-індекс, якщо показник 5 і вище – то це сильна магнітна буря.

У середу, 12 листопада, очікується сонячна активність з К-індексом 7,3 (червоний рівень), що відповідає сильним магнітним бурям, здатним впливати на здоров’я та самопочуття людини.

