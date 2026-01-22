Головна Новини
В Україні хмарно: погода на 22 січня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
фото: glavcom.ua

В деяких областях України на дорогах ожеледиця

Сьогодні, 22 січня, в Україні хмарніо, без опадів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні без істотних опадів, лише на південному заході країни вдень сніг, на Одещині з дощем. Вночі та вранці в західних та південних областях місцями туман. На дорогах країни подекуди ожеледиця.
Вітер південно-східний, східний, 5-10 м/с. Температура у західних областях вночі 14-19° морозу, вдень 6-11° морозу, на Закарпатті 0-3° тепла, на півдні країни вночі 4-9° морозу, вдень 0-5° тепла, на решті території вночі 10-15° морозу, вдень 4-9° морозу.

Укргідрометцентр

У четвер, 22 січня, у Києві хмарно. Без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура по Київській області вночі 10-15° морозу, вдень 4-9° морозу, у столиці вночі 10-12° морозу, вдень 4-6° морозу.

Як відомо, цього тижня Україна перебуватиме під впливом потужного сибірського антициклону, який блокує надходження теплого повітря. Очікується пік похолодання з нічними температурами місцями до -25°C. Опадів буде небагато, проте на дорогах зберігатиметься небезпечна ожеледиця. Поступове послаблення морозів прогнозується лише наприкінці тижня.

