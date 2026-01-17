Головна Країна Суспільство
В Україні мінлива хмарність та невеликий сніг – погода на 17 січня 2026

Іванна Гончар
Іванна Гончар
В Україні мінлива хмарність та невеликий сніг – погода на 17 січня 2026
Прогноз погоди на 17 січня
Вітер північно-східний (на заході країни південно-східний), 5-10 м/с

У суботу, 17 січня, в Україні прогнозується хмарна погода, очікується значний, вдень місцями сильний сніг. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, мінлива хмарність. Без опадів, лише на південному сході країни місцями невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця.
Вітер північно-східний (на заході країни південно-східний), 5-10 м/с.

Температура вночі 15-20° морозу, в північній частині, на Хмельниччині та Вінниччині місцями 22-25°, вдень 9-14° морозу; на півдні та південному сході країни вночі 8-13°, вдень 4-9° морозу; на Закарпатті вночі 5-10° морозу, вдень 0-5° морозу.

В Україні мінлива хмарність та невеликий сніг – погода на 17 січня 2026 фото 1

У Київській області та столиці мінлива хмарність. Без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 15-20° морозу, місцями 23°, вдень 9-14° морозу; у Києву вночі 16-18°, вдень 12-14° морозу.

Нагадаємо, про те, чи справді нинішні морози можна назвати аномальними, які прогнози найточніші і мають практичну цінність, «Главком» поговорив із синоптикинею Наталією Діденко.

