Мільярдери будують підземні бункери з басейнами і гольфом (фото)

Один із найдорожчих бункерів світу виглядає ось так

Найдорожчі бункери світу мають вартість від $300 млн

Поняття «бункер» більше не асоціюється з холодним бетоном та військовим аскетизмом. На тлі глобальної нестабільності найбагатші люди світу інвестують сотні мільйонів доларів у підземні резиденції, де безпека поєднується з комфортом п’ятизіркових готелів. Сучасні люксові сховища перетворюються на автономні екосистеми з власними медичними центрами, ресторанами та спа-зонами. Підготовка до «гіршого сценарію» стала новим символом статусу у XXI столітті, пише «Главком».

Проєкт Aerie (США). Курорт майбутнього за $300 млн

Комплекс Aerie від компанії SAFE – один із найамбітніших проєктів сучасності. Це закритий клуб, де місце коштує до $20 млн. Є власна система очищення повітря, діагностика здоров'я за допомогою ШІ.

Також є басейни, ресторани та сервіс рівня найкращих світових курортів. Призначення полягає у захисті від ядерних, біологічних загроз та технологічних колапсів.

Survival Condo (Канзас, США): життя у ракетній шахті

Цей об'єкт створений на базі колишньої шахти для ракет часів Холодної війни. Замість військової суворості тут пропонують апартаменти з цифровими «вікнами», що імітують денне світло та мальовничі пейзажі. Він має кінотеатр, бібліотеку, тренажерний зал та власний магазин продуктів. Системи життєзабезпечення розраховані на роки повної ізоляції.

Oppidum (Чехія): підземне місто з полем для гольфу

Oppidum називають найбільшим приватним бункером у світі (понад 27 тис кв. м). Це колишній стратегічний об'єкт, перетворений на елітне сховище. Є винні погреби та приватне поле для гольфу на поверхні з охоронюваною територією.

Також є дизайнерські інтер’єри з використанням натурального каменю та преміальних матеріалів.

«Велика потреба в таких проєктах виникає через бажання еліти зберегти звичний рівень життя навіть під час глобальної кризи», – зазначають експерти ринку нерухомості.

Капсула часу в Лас-Вегасі: ретро-люкс

Окрім нових об’єктів, популярність мають і «історичні» бункери. Наприклад, підземний будинок у Лас-Вегасі, побудований у 70-х роках, зараз продається за $8,5 млн. Він став відомим завдяки своїй імітації відкритого простору: з штучними деревами, підсвічуванням неба та басейном прямо посеред пустелі – але під землею.

До слова, Естонія розпочала зведення першої лінії бетонних бункерів на південно-східному кордоні з Росією, ставши першою з країн Балтії, що перейшла до реального будівництва у межах спільного проєкту Балтійської оборонної лінії.