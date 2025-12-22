Київ зустрів найкоротший день року аномальним цвітінням рослин (фото)

На столичних клумбах подекуди ще тримаються літні та осінні види, а деякі весняні квіти вже почали прокидатися

На календарі 22 грудня – день зимового сонцестояння та найкоротший світловий день року. Проте столична зима наразі панує лише в календарі: через відсутність морозів на вулицях Києва досі можна зустріти квіти. Поодиноке цвітіння рослин, які мали б давно перебувати у стані спокою, зафіксували кореспонденти «Главкома».

На столичних клумбах подекуди ще тримаються літні та осінні види, а деякі весняні квіти вже почали прокидатися. Зокрема, у різних районах міста помічено цвітіння форзиції, примули, деревію та аліссуму. Навіть троянди не поспішають скидати листя та місцями продовжують квітнути. Також на одній із клумб був помічений одинокий гіацинт, що завчасно пробився крізь землю.

Така природна аномалія пояснюється просто: у Києві ще не було стабільних «мінусових» температур, які б зупинили вегетацію. Рослини, не «побиті» морозом, продовжують життя у вогкому та туманному грудні.

Вереск фото: glavcom.ua

Примула фото: glavcom.ua

Деревій фото: glavcom.ua

Троянда фото: glavcom.ua

Форзиція фото: glavcom.ua

Троянда фото: glavcom.ua

Гіацинт фото: glavcom.ua

Барвінок варієгатний фото: glavcom.ua

Аліссум фото: glavcom.ua

Про незвичні кліматичні реалії пише і журналістка Ольга Коростельова, яка натрапила на квіти під час прогулянки вздовж Русанівського каналу.

«Пройшлася метрів 500 вздовж Русанівського каналу, знайшла шість видів квітів, і це не рахуючи всіляку суріпицю. Хоч щось тішить душу в найкоротший день року, коли замість сонця — туман, а в оселях живимося від генераторів та павербанків», – зазначає вона.

Газанія фото: Ольга Коростельова/Facebook

Стокротки, також відомі як маргаритки фото: Ольга Коростельова/Facebook

Газанія фото: Ольга Коростельова/Facebook

Календула фото: Ольга Коростельова/Facebook

Хризантеми фото: Ольга Коростельова/Facebook

Аліссум скельний фото: Ольга Коростельова/Facebook

Нагадаємо, на Київщині, поблизу Бородянки, місцеві жителі виявили галявини опунцій, які активно розростаються в лісовій зоні. Відео з цими екзотичними рослинами поширюється у мережі, викликавши жваве обговорення про походження та адаптацію цих кактусів до українського клімату. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відео у мережі.