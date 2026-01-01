Головна Країна Події в Україні
Перемети снігу у Карпатах: ДСНС радить відкласти походи у високогір'я

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Перемети снігу у Карпатах: ДСНС радить відкласти походи у високогір'я
ДСНС Івано-Франківщини попереджає про небезпечну погоду в горах
фото: ДСНС Франківщини

Погодні умови у Карпатах становлять серйозну небезпеку для життя та здоров’я

Через значне ускладнення погодних умов у Карпатах туристам радять утриматися від походів у високогір’я. Про це повідомляє Головне управління ДСНС в Івано-Франківській області.

Так, станом 1 січня на гора Піп Іван спостерігається хмарна погода з обмеженою видимістю, сніг та південно-західний вітер швидкістю близько 13 м/с. Температура повітря знизилася до -18°C.

Рятувальники попередили, що у високогір’ї спостерігаються перемети снігу понад один метр, що суттєво ускладнює пересування та орієнтування на місцевості.

«Такі умови створюють серйозну загрозу для життя і здоров’я людей, тому навіть досвідченим туристам рекомендують відкласти походи до покращення погоди», – пояснили у ДСНС.

Нагадаємо, перший день 2026 року став одним із найхолодніших за тривалий час. Згідно з повідомленням Укргідрометцентру, на територію країни продовжує надходити арктичне повітря з півночі, що й зумовило суттєве похолодання.

Так, мешканці багатьох областей зустріли Новий рік із сильними морозами. За даними Укргідрометцентру, у більшості областей температура повітря опустилася нижче -10 °C, а у Вінниці та Луцьку – до -15 °C.

Раніше повідомлялося, що українців чекає суттєве похолодання напередодні та у перші дні нового року.

