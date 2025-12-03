Київ огорнув густий туман. Столична влада дала поради водіям та пішоходам

У Київській міській державній адміністрації закликали киян бути обережними на дорозі

У Києві та області оголошено I рівень небезпечності, «жовтий»

У Києві в найближчу годину, зі збереженням протягом першої половини дня 3 грудня, очікується густий туман з видимістю 200–500 метрів. Про це інформує «Главком» із посиланням на Український гідрометцентр,.

У зв’язку зі складними погодними умовами у столиці оголошено I рівень небезпечності – жовтий.

Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту. Водіїв просять бути максимально уважними.

Через густий туман видимість у Києві становить 200–500 метрів інфографіка: Український гідрометеорологічний центр

Фахівці рекомендують водіям під час керування транспортним засобом у тумані дотримуватися таких порад:

знизити швидкість руху;

за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

У КМДА закликають пішоходів бути уважними, одягати світловідбивні елементи – флікери, аби бути помітними для водіїв під час туману та в темний час доби.

Раніше «Главком» повідомляв, якою буде погода 3 грудня. Сьогодні в Україні буде хмарно, місцями невеликий дощ, лише в західних областях без опадів. Вранці на Закарпатті, в Карпатах, центральних та південних областях місцями туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, у східних областях та в Карпатах від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла, на півдні країни вночі 4-9° тепла, вдень 7-12°.

Як відомо, цього тижня, з перших днів грудня, в Україні очікується нехарактерно тепла для початку зими погода. Переважатиме хмарність, місцями очікуються тумани та невеликі опади, переважно у вигляді дощу або мокрого снігу, особливо на заході та півночі. Великих змін у температурі не передбачається.