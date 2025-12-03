Головна Київ Новини
search button user button menu button

Київ огорнув густий туман. Столична влада дала поради водіям та пішоходам

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Київ огорнув густий туман. Столична влада дала поради водіям та пішоходам
У Київській міській державній адміністрації закликали киян бути обережними на дорозі
фото: КМДА

У Києві та області оголошено I рівень небезпечності, «жовтий»

У Києві в найближчу годину, зі збереженням протягом першої половини дня 3 грудня, очікується густий туман з видимістю 200–500 метрів. Про це інформує «Главком» із посиланням на Український гідрометцентр,.

У зв’язку зі складними  погодними умовами у столиці оголошено I рівень небезпечності – жовтий.

Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту. Водіїв просять бути максимально уважними.

Через густий туман видимість у Києві становить 200–500 метрів
Через густий туман видимість у Києві становить 200–500 метрів
інфографіка: Український гідрометеорологічний центр

Фахівці рекомендують водіям під час керування транспортним засобом у тумані дотримуватися таких порад:

  • знизити швидкість руху;
  • за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
  • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
  • при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
  • уникати різких маневрів на дорозі.

У КМДА закликають пішоходів бути уважними, одягати світловідбивні елементи – флікери, аби бути помітними для водіїв під час туману та в темний час доби.

Раніше «Главком» повідомляв, якою буде погода 3 грудня. Сьогодні в Україні буде хмарно, місцями невеликий дощ, лише в західних областях без опадів. Вранці на Закарпатті, в Карпатах, центральних та південних областях місцями туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, у східних областях та в Карпатах від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла, на півдні країни вночі 4-9° тепла, вдень 7-12°.

Як відомо, цього тижня, з перших днів грудня, в Україні очікується нехарактерно тепла для початку зими погода. Переважатиме хмарність, місцями очікуються тумани та невеликі опади, переважно у вигляді дощу або мокрого снігу, особливо на заході та півночі. Великих змін у температурі не передбачається. 

Читайте також:

Теги: негода Укргідрометцентр погода Київ вітер

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Київ: відновлено графіки відключення світла 8 листопада 2025 року
Київ: відновлено графіки відключення світла 8 листопада 2025 року
8 листопада, 14:59
Пошкоджена багатоповерхівка у Києві
Масована атака на Київ: ДСНС розкрила деталі
25 листопада, 04:26
Пам'ятний знак, присвячений військовим інженерам, на Алеї захисників Україн
На Алеї захисників України відкрито пам'ятний знак, присвячений військовим інженерам
3 листопада, 14:34
Порушнику загрожує штраф у розмірі до 34 тис. грн
Киянин співав російські пісні у формі поліцейського заради «хайпу»: яке покарання отримає
7 листопада, 12:05
«Київблагоустрій» не конфісковує товари. Демонтаж стосується виключно елементів, що використовуються для реалізації товарів
Столичні комунальники знову взялися за стихійну торгівлю у підземних переходах (фото)
12 листопада, 15:35
Син загиблого подружжя розповів, що батьки кілька днів тому повернулися у Київ
Під час обстрілу Києва плита впала на ліжко і вбила літню пару (відео)
14 листопада, 09:47
Олександр Хілик під час переобрання йому запобіжного заходу в Подільському районному суді Києва, 21 листопада 2025 року.
Побиття велосипедиста у Києві: підозрюваному Хілику продовжено тримання під вартою
21 листопада, 19:26
Ендоскопічна хірургічна система Toumai MT-1000SE використовується в урології, гінекології, загальній, торакальній і дитячій хірургії тощо
Київська лікарня купує хірургічного робота за 90 млн, відхиливши двох конкурентів із нижчою ціною
1 грудня, 10:40
Поліція затримала киянина, який «допомагав» із перереєстрацією авто поза чергою та без участі власників
Затримано киянина, який «допомагав» із перереєстрацією авто без черги та без участі власників
Вчора, 08:01

Новини

Київ огорнув густий туман. Столична влада дала поради водіям та пішоходам
Київ огорнув густий туман. Столична влада дала поради водіям та пішоходам
Рух пішоходів у переході на Майдані Незалежності частково обмежено до 25 грудня через ремонт
Рух пішоходів у переході на Майдані Незалежності частково обмежено до 25 грудня через ремонт
Експрацівник прокуратури Молочний отримав 7,5 років ув'язнення за смертельну ДТП
Експрацівник прокуратури Молочний отримав 7,5 років ув'язнення за смертельну ДТП
Столичний ТРЦ Gulliver відновлює роботу: названо дату
Столичний ТРЦ Gulliver відновлює роботу: названо дату
«Совок на марші»: колишня дружина загиблого героя розповіла, як отримувала урну у Київському крематорії
«Совок на марші»: колишня дружина загиблого героя розповіла, як отримувала урну у Київському крематорії
У Броварському районі чоловік побив товариша рушницею
У Броварському районі чоловік побив товариша рушницею

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 3 грудня
Сьогодні, 06:00
В Україні хмарно: погода на 2 грудня
Вчора, 05:59
«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
1 грудня, 18:45
Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
28 листопада, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
27 листопада, 20:02

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua