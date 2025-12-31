Головна Країна Суспільство
В Україні сніжитиме: погода на 31 грудня 2025

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
В Україні сніжитиме: погода на 31 грудня 2025
Прогноз погоди на 31 грудня
фото: glavcom.ua

На дорогах країни ожеледиця

У середу, 31 грудня, в Україні прогнозується хмарна погода, очікується сніг. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, невеликий сніг (на півдні та південному сході країни місцями). На дорогах місцями ожеледиця.
Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, вдень у західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 4-9° морозу, в Карпатах до 13° морозу; вдень 2-7° морозу, на півдні країни від 4° морозу до 1° тепла.

«31 грудня в Україні погоду визначатиме тилова частина циклону з центром на північний схід від України, що зумовить зимову погоду з невеликим снігом, рвучким західним та північно-західним вітром і слабким, місцями помірним морозом вночі та невеликою від’ємною температурою в більшості областей вдень», – йдеться у повідомленні.

В Україні сніжитиме: погода на 31 грудня 2025 фото 1

У Київській області та столиці невеликий сніг. По області на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 4-9° морозу, вдень 2-7° морозу; у Києві вночі 6-8° морозу, вдень близько 5° морозу.

Нагадаємо, українців чекає суттєве похолодання напередодні та у перші дні нового року.

Як розповідав «Главкому» провідний синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт, на Новий рік в Україні можливий сніг, однак не в усіх регіонах. За прогнозом синоптиків, 31 грудня погодну ситуацію визначатиме циклон, центр якого розташований дещо північніше території України.

Теги: погода

В Україні сніжитиме: погода на 31 грудня 2025
В Україні сніжитиме: погода на 31 грудня 2025
