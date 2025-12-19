Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища у Києві 20 грудня

У столиці оголошено І рівень небезпечності, жовтий

Завтра, 20 грудня, в Києві очікується туман, видимість 200-500 м. Про це попереджає «Главком» із посиланням на Український гідрометцентр.

У столиці оголошено І рівень небезпечності, жовтий. Такі погодні умови можуть впливати на безпеку дорожнього руху, зокрема в ранкові години пік.

Також у столиці в суботу буде хмарно, без опадів, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, температура вночі близько 0°, вдень – 1-3° тепла.

Фахівці рекомендують водіям під час керування транспортним засобом у тумані дотримуватися таких порад:

знизити швидкість руху;

за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

Столична влада закликає пішоходів бути уважними, одягати світловідбивні елементи – флікери, аби бути помітними для водіїв під час туману та в темний час доби.

Нагадаємо, 19 грудня у Києві хмарно. Без опадів. Вночі та вранці по Київській області місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура по області вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла, у столиці вночі та вдень 0-2° тепла.