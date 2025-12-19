Головна Київ Новини
search button user button menu button

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища у Києві 20 грудня

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища у Києві 20 грудня
Туман у Києві 18 грудня
фото: glavcom.ua

У столиці оголошено І рівень небезпечності, жовтий

Завтра, 20 грудня, в Києві очікується туман, видимість 200-500 м. Про це попереджає «Главком» із посиланням на Український гідрометцентр.

У столиці оголошено І рівень небезпечності, жовтий. Такі погодні умови можуть впливати на безпеку дорожнього руху, зокрема в ранкові години пік.

Також у столиці в суботу буде хмарно, без опадів, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, температура вночі близько 0°, вдень – 1-3° тепла.

Фахівці рекомендують водіям під час керування транспортним засобом у тумані дотримуватися таких порад:

  • знизити швидкість руху;
  • за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
  • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
  • при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
  • уникати різких маневрів на дорозі.

Столична влада закликає пішоходів бути уважними, одягати світловідбивні елементи – флікери, аби бути помітними для водіїв під час туману та в темний час доби.

Нагадаємо, 19 грудня у Києві хмарно. Без опадів. Вночі та вранці по Київській області місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура по області вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла, у столиці вночі та вдень 0-2° тепла.

Читайте також:

Теги: погода вітер Укргідрометцентр Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тотальний блекаут накриє Київ 20 листопада
Тотальний блекаут накриє Київ: скільки часу все місто буде без електрики
19 листопада, 22:52
Повітряна тривога у Києві тривала понад вісім годин
Повітряна тривога у Києві тривала понад вісім годин
6 грудня, 08:43
У Муніципальній охороні вкотре нагадали, що недобудови або покинуті будівлі – це не місця для проведення дозвілля
На Позняках підлітки проникли на територію недобудови та напали на охоронця
19 листопада, 14:45
Через ракетний удар по Києву загинуло шестеро людей: наслідки обстрілу
Через ракетний удар по Києву загинуло шестеро людей: наслідки обстрілу
25 листопада, 11:18
Після капремонту експлуатаційний ресурс об’єкта продовжений щонайменше на 30 років.
Рух шляхопроводом біля метро «Дарниця» відкрито: реконструкція тривала майже рік (фото)
28 листопада, 14:45
«Київавтодор» просить враховувати обмеження під час планування маршруту
Рух пішоходів у переході на Майдані Незалежності частково обмежено до 25 грудня через ремонт
2 грудня, 23:29
Середня температура зимових місяців очікується вищою за норму на 1,5-2 °С
Синоптики спрогнозували, якою буде зима в Україні
4 грудня, 17:02
У Дніпровському районі горів гаражний кооператив: наслідки пожежі
У Дніпровському районі горів гаражний кооператив: наслідки пожежі
9 грудня, 14:06
Провал дорожнього покриття на перетині вулиць Нижній Вал та Почайнинської
На Нижньому Валу стався провал асфальту. Літописна Глибочиця дає про себе знати
11 грудня, 09:27

Новини

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища у Києві 20 грудня
Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища у Києві 20 грудня
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 20-21 грудня
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 20-21 грудня
Зимові канікули у школах Києва 2024-2025: стали відомі точні дати
Зимові канікули у школах Києва 2024-2025: стали відомі точні дати
30 тис. грн за «безкоштовну» операцію воїну ЗСУ. Поліція повідомила про підозру столичному хірургу
30 тис. грн за «безкоштовну» операцію воїну ЗСУ. Поліція повідомила про підозру столичному хірургу
У «притулку» на Обухівщині загинуло понад 50 тварин: випадок розслідує поліція
У «притулку» на Обухівщині загинуло понад 50 тварин: випадок розслідує поліція
Обмеження руху на Деміївській площі: «Київавтодор» попередив про дорожні роботи
Обмеження руху на Деміївській площі: «Київавтодор» попередив про дорожні роботи

Новини

Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
Сьогодні, 15:27
Став відомий попередній дизайн сцени Євробачення-2026 у Відні
Сьогодні, 14:49
В Україні хмарно: погода на 19 грудня
Сьогодні, 05:59
День адвокатури України: найкращі привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 00:38
В Україні без опадів: погода на 18 грудня
Вчора, 05:59
Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
15 грудня, 03:53

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua