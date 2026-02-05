В Україні хмарно: погода на 5 лютого

В деяких областях України на дорогах ожеледиця

Сьогодні, 5 лютого, в Україні хмарно, в деяких областях невеликий сніг. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

У більшості північних, центральних та Миколаївській областях сніг, у західних, Вінницькій та Одеській областях місцями невеликий мокрий сніг з дощем, ожеледь, на решті території без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, у більшості західних, південних, Житомирській та Вінницькій областях вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 7-12° морозу, вдень 3-8° морозу, на північному сході та сході країни вночі 14-19°, місцями 20-22°, вдень 8-13° морозу, в західних та південних областях вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла (на Закарпатті та в Криму вночі близько 0°, вдень 4-9° тепла).

Прогноз погоди на 5 лютого Укргідрометцентр

У четвер, 5 лютого, у Києві хмарно. Вночі помірний, вдень невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура по Київській області вночі 7-12° морозу, вдень 3-8° морозу, у столиці вночі 8-10° морозу, вдень 4-6° морозу.

Як відомо, цього тижня Україна залишатиметься під впливом арктичного повітря. Очікується пік холодів у перші дні лютого, після чого температура почне повільно підійматися, хоча нічні морози залишатимуться значними. Опади у вигляді снігу будуть переважно невеликими та локальними.