На Рівненщині через переохолодження померли двоє людей – ДСНС

За останю добу шестро мешканців Рівненщини госпіталізували через переохолодження та обмороження

У період з 18 по 19 січня у Рівненській області госпіталізували шістьох людей з переохолодженням та обмороженнями. Двоє людей померли. Про це повідомляє ДСНС, передає «Главком».

Повідомляється, що через переохолодження у Корецькій територіальній громаді Рівненщині у реанімаційному відділенні померли жінка 1997 року народження та чоловік 2000 року народження.

Також відомо про госпіталізованих громадян через випадки переохолодження та обмороження у Рівненському та Сарненському районах. У цих районах зберігається наскладніша ситуація. «У Березнівській територіальній громаді госпіталізовано двох осіб, чоловіка з обмороженням стоп ІІ–ІІІ ступеня та жінку з переохолодженням, ускладненим пневмонією. В Острозькій територіальній громаді до реанімаційного відділення потрапив чоловік 1945 року народження з обмороженням кінцівок. У Сарненському районі, в селі Любиковичі, госпіталізовано чоловіка у важкому стані до реанімації Дубровицької лікарні», – повідомили у ДСНС.

У ДСНС пояснили, що причинами травмувань є тривале перебування на холоді без необхідного одягу. Також пацієнти опиняються у медзакладах через нехтування першими ознаками переохолодження та обмороження. Тому рятувальники закликають громадян бути обережними під час перебування на вулиці в морозну погоду.

Повідомлялося, що «Главком» зібрав основні прогнози на цей тиждень. Україну цього тижня чекає переважно зимова погода з морозами, але різні погодні сервіси дають трохи різні акценти щодо показників стовпчика термометра.

Раніше «Главком» писав про поради, як зігрітися в холодну пору та зберегти своє здоров'я від лікарки мобільної служби паліативної допомоги з Києва. Варто знати, що холод може спричинити уповільнення важливих для процесів організму, як кровообіг, дихання, серцебиття тощо. Тож в період холодів варто піклуватися про себе навіть вдома.