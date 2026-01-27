Головна Київ Новини
Ожеледиця у Києві: комунальники вивели сотні одиниць техніки, але пересуватися містом складно

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
У боротьбі з ожеледицею задіяні 410 працівників у складі 61 бригади «Київавтодору» з ручного прибирання
фото: КМДА

Столична влада радить без нагальної потреби не виходити на вулицю, а замість власного авто обирати громадський транспорт

Сьогодні, 27 січня, у столиці тривають роботи з обробки доріг та тротуарів протиожеледними засобами. Вночі у  Києві йшов крижаний дощ, зранку через мокрий сніг та мороз спостерігається ожеледиця. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані «Київавтодору».

Для ліквідації наслідків негоди задіяно понад 200 одиниць спецтехніки та майже чотири тисячі працівників. Першочергово комунальники обробляють протиожеледними засобами головні магістралі, мости, спуски і підйоми. Також задіяні 410 працівників у складі 61 бригади «Київавтодору» з ручного прибирання.

фото: КМДА

Дорожники обробляють протиожеледними засобами зупинки, вузькі тротуари, сходи, острівці безпеки, пішохідні переходи.

фото: КМДА

Прибудинкові території очищають та обробляють протиожеледними засобами понад 2,8 тис. працівників комунальних керуючих компаній та 20 одиниць техніки.

У парках і скверах працюють «зеленбудівці». До прибирання та обробки ділянок залучили 30 одиниць техніки та 622 працівники.

Та попри усі задекларовані зусилля комунальників, пересуватися вулицями міста складно.

фото: glavcom.ua

За прогнозами синоптиків, сьогодні, 27 січня, в Києві хмарно, невеликий мокрий сніг і дощ, ожеледь. На дорогах ожеледиця. Температура повітря -4°. У разі негоди киянам без особливої потреби варто відмовитися від пересування містом, за можливості не користуватися власними авто, віддавши перевагу громадському транспорту. Це допоможе уникнути заторів у столиці та суттєво прискорить роботу комунальних служб і спецтехніки, що прибирають і обробляють вулично-дорожню мережу.

Якщо ж залишитися вдома можливості немає, треба бути максимально уважними, дотримуватись порад, які допоможуть уникнути травматизму під час ожеледиці. У КМДА наголосили, що у разі значного ускладнення погодних умов можуть обмежити в’їзд великогабаритного транспорту до міста.

Нагадаємо, синоптики попереджали про небезпечні метеорологічні явища у низці областей України 27 січня. 27 січня в центральних, більшості північних та південних областей ожеледь. Водночас на дорогах країни, крім півдня, ожеледиця. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Як повідомлялося, цього тижня в Україні пануватиме справжня зимова погода. Очікується стабільно низька температура повітря з нічними морозами та періодичні опади у вигляді снігу та мокрого снігу. Найбільш інтенсивні снігопади прогнозуються в середині тижня, а на дорогах зберігатиметься ожеледиця.

