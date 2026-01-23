Головна Новини
Столиця Боснії стала одним із найбільш забруднених міст світу

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Столиця Боснії стала одним із найбільш забруднених міст світу
Столиця Боснії Сараєво опинилася серед лідерів світового антирейтингу якості повітря
скріншотз відео Reuters

Сараєво посіло друге місце у світовому рейтингу якості повітря через густий смог і туман

Столиця Боснії і Герцеговини Сараєво опинилася серед найбільш забруднених міст світу через густий смог і туман, які накрили місто з населенням понад 250 тисяч осіб. Про це повідомляє «Главком».

Сараєво посіло друге місце у світі за рівнем забруднення повітря. Індекси якості повітря (AQI) показали рівень «дуже шкідливий», насамперед через високу концентрацію дрібнодисперсних частинок.

Місто, яке розташоване у вузькій долині й оточене горами, опинилося в пастці густого шару туману та забрудненого повітря. Дрони зафіксували щільний смог, крізь який будівлі були ледь помітні.

Столиця Боснії стала одним із найбільш забруднених міст світу фото 1
скріншошт з відео Reuters

Місцеві жителі скаржаться на погіршення самопочуття та проблеми з диханням. «Це відчувається, коли йдеш вулицею. Навіть не потрібно мати серцеві чи легеневі хвороби, щоб це відчути» – зауважив місцевий.

За словами мешканців міста, у ранкові години рівень забруднення відчувається особливо сильно і ускладнює дихання. «Коли виходжу до магазину, відчуваю, що задихаюся, немає повітря. Це катастрофа» – сказав місцевий мешканець.

Водночас частина інших жителів зазначає, що не відчуває серйозного дискомфорту, попри офіційні попередження влади про небезпеку перебування на вулиці.

Міська влада міста Сараєво повідомила, що посилить перевірки систем опалення у приватних будинках, активізує прибирання вулиць, обмежить роботу промислових підприємств та скоригує графік роботи шкіл, щоб більше занять проходили у приміщеннях.

Раніше, у місті Тузла, Боснія і Герцеговина, сталася трагедія: в будинку для людей похилого віку спалахнула пожежа, внаслідок якої загинуло щонайменше 10 осіб.

Теги: повітря місто Боснія і Герцеговина

Столиця Боснії стала одним із найбільш забруднених міст світу
