У Києві через знеструмлення стався збій в роботі пунктів моніторингу якості повітря

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
У Києві через знеструмлення стався збій в роботі пунктів моніторингу якості повітря
Радіаційний фон у столиці 26 січня становить 0.096 мкЗв/год
фото: glavcom.ua

У разі тривалої відсутності електропостачання дані про стан атмосферного повітря тимчасово недоступні

Унаслідок відключень електропостачання, спричинених ворожими обстрілами, у столиці стався тимчасовий збій у роботі стаціонарних пунктів моніторингу якості атмосферного повітря. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Повідомляється, що за умов знеструмлень або нестабільного електроживлення обладнання працює некоректно. Зокрема, прилади не завжди здатні забезпечувати точні показники якості повітря, а часті вимушені перезапуски негативно впливають на роботу автономних станцій. Тому під час тривалої відсутності електропостачання дані про стан атмосферного повітря можуть бути тимчасово недоступними.

У департаменті запевнили, що фахівці вживають усіх необхідних заходів для якнайшвидшого відновлення стабільної роботи обладнання.

Водночас, за даними стаціонарного пункту моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря – 38 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає: 

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 23.9 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 22.1 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 23.5 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 43.1 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 563.9 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 19.1 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • оксид азоту – 11.4 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.096 мкЗв/год.

Загальний індекс якості повітря (CAQI, Common Air Quality Index) формується автоматично на основі показників кількох основних забруднювачів: ТЧ2.5 і ТЧ10 (частки пилу), SO2 (діоксид сірки), NO2 (діоксид азоту), О3 (приземний озон), CO (оксид вуглецю). Чим нижчий показник CAQI, тим краща якість повітря. 

Зауважимо, що збій у роботі стаціонарних пунктів моніторингу якості атмосферного повітря також спостерігався учора, 25 січня.

Нагадаємо, що через масовані атаки на енергосистему в Києві продовжують діяти екстрені відключення світла, а понад 800 будинків у столиці залишаються взагалі без світла. Втім, цілодобова робота комунальників та розгортання мережі пунктів незламності дозволяють місту триматися в умовах енергетичного терору росіян. Станом на 25 січня в столиці вже функціонують 1300 «Пунктів незламності», де мешканці можуть отримати базові послуги в умовах знеструмлення та відсутності опалення. 

Як повідомлялося, під час проведення критично важливих аварійно-відновлювальних робіт на одному з енергетичних об’єктів столиці сталася трагедія. Загинув рятувальник-верхолаз Олександр Питайчук, який допомагав повертати світло та тепло в оселі киян після масованої атаки 24 січня. 

Теги: Київ повітря відключення світла

